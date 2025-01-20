На крипторинку все більше коштів вкладають у новий мемкоїн $Trump, виведений в минулу п’ятницю компанією нового американського президента. Який курс нової крипти та що відбувається з біткойном?

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За кілька днів до інавгурації новий очільник Білого дому вивів на ринок нову криптовалюту – мемкоїн $Trump. За даними CoinMarketCap.com, через кілька годин після запуску ринкова капіталізація $Trump досягла майже 5,5 мільярдів доларів США. Цікаво, що за попереднього терміну Дональд Трамп зовсім інакше ставився до крипто активів, зокрема, називав біткоїн шахрайством. Про це пише Фокус у новому огляді "Світом правлять найбагатші. Чиї інтереси захищатиме Дональд Трамп та його друзі-мільярдери".

Схоже, Трамп змінив свою думку щодо крипто валют, адже ще до виборів у США заявив, що зробить Сполучені Штати "криптостолицею планети". І доволі цікаво, що перші кроки Трампа ще до інавгурації, до фактичного його призначення президентом США, були зроблені в напрямку розкручування крипторинку. Експерти кажуть, що Трамп буде намагатися далі качати тему крипти. "Він заявив і, скоріше, буде намагатись реалізувати поширення використання криптовалют, популяризацію крипторинку, там окрема ще тема формування резервів США у криптоактивах, з цим питанням не впевнений, але оскільки в Мінфін призначається лояльна до нього людина, то багато що, дійсно, буде реалізовано для розвитку крипторинку та криптовалют", — каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Тим часом, як повідомляє Reuters, ринкова вартість новоствореної Дональдом Трампом криптовалюти підскочила в понеділок майже до 12 мільярдів доларів, привернувши мільярдні обсяги торгів, тоді як біткойн досяг рекордного рівня всього за кілька годин до повернення новообраного президента США у Білий дім.

Згідно з даними CoinMarketCap, запущений 17 січня мемкоїн $Trump підскочив до 58,56 долара, що дало йому ринкову капіталізацію приблизно в 11,7 мільярда доларів, а також поставило на 18 місце серед найбільших криптовалют.

Трамп за попереднього терміну називав біткоїн шахрайством, а зараз вивів на ринок власний мемкоїн $Trump Фото: Слово и Дело

Фінансисти і криптоаналітики наразі дещо занепокоєні виходом на криптоарену нового мемкоїна Трампа. "Хоча є спокуса відкинути це, як черговий спектакль Трампа, запуск офіційного токена Трампа відкриває скриньку Пандори етичних і нормативних питань", — цитує Reuters Джастін Д’Анетан, незалежного криптоаналітика із Гонконгу. На її думку, монета "розмиває межі між управлінням, прибутком і впливом". Тим часом, за словами головного економіста і глобального стратега Euro Pacific Asset Management Пітера Шиффа, стрибок вартості $TRUMP — це нове цифрове золото.

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Раніше, нагадують журналісти Reuters, Трамп пообіцяв стати "президентом криптовалют" і, як очікується, видасть виконавчі накази, спрямовані на зменшення перешкод, пов’язаних із регулюванням криптовалют, і для сприяння широкому впровадженню цифрових активів.

День інавгурації Дональда Трампа вплинув не лише на популярність його мемкоїна – біткоїн теж показав суттєвий приріст. Як повідомило британське видання The Standard, ціна біткойна перевищила 109 тисяч доларів США, ставши ще одним історичним максимумом після зростання більш ніж на 7%, оскільки трейдери демонстрували підтримку адміністрації Трампа, дружню до криптовалюти.

Нагадаємо, 20 січня 2025 року Дональд Трамп стане 47-м президентом США і одразу після інавгурації у Вашингтоні приступить до виконання обов'язків.

Раніше Фокус писав, що ціна біткоїна, що досягла напередодні майже 100 000 доларів, різко впала до 90 000 доларів.