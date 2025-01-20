На крипторынке все больше средств вкладывают в новый мемкоин $Trump, выведенный в минувшую пятницу компанией нового американского президента. Какой курс новой крипты и что происходит с биткойном?

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За несколько дней до инаугурации новый глава Белого дома вывел на рынок новую криптовалюту — мемкоин $Trump. По данным CoinMarketCap.com, через несколько часов после запуска рыночная капитализация $Trump достигла почти 5,5 миллиардов долларов США. Интересно, что при предыдущем сроке Дональд Трамп совсем иначе относился к криптоактивам, в частности, называл биткоин мошенничеством. Об этом пишет Фокус в новом обзоре "Миром правят богатейшие. Чьи интересы будет защищать Дональд Трамп и его друзья-миллиардеры".

Похоже, Трамп изменил свое мнение о криптовалютах, ведь еще до выборов в США заявил, что сделает Соединенные Штаты "криптостолицей планеты". И довольно интересно, что первые шаги Трампа еще до инаугурации, до фактического его назначения президентом США, были сделаны в направлении раскрутки крипторынка. Эксперты говорят, что Трамп будет пытаться дальше качать тему крипты. "Он заявил и, скорее, будет пытаться реализовать распространение использования криптовалют, популяризацию крипторынка, там отдельная еще тема формирования резервов США в криптоактивах, с этим вопросом не уверен, но поскольку в Минфин назначается лояльный к нему человек, то многое, действительно, будет реализовано для развития крипторынка и криптовалют", — говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Между тем, как сообщает Reuters, рыночная стоимость вновь созданной Дональдом Трампом криптовалюты подскочила в понедельник почти до 12 миллиардов долларов, привлекая миллиардные объемы торгов, тогда как биткойн достиг рекордного уровня всего за несколько часов до возвращения новоизбранного президента США в Белый дом.

Согласно данным CoinMarketCap, запущенный 17 января мемкоин $Trump подскочил до 58,56 доллара, что дало ему рыночную капитализацию примерно в 11,7 миллиарда долларов, а также поставило на 18 место среди крупнейших криптовалют.

Трамп при предыдущем сроке называл биткоин мошенничеством, а сейчас вывел на рынок собственный мемкоин $Trump Фото: Слово и Дело

Финансисты и криптоаналитики сейчас несколько обеспокоены выходом на криптоарену нового мемкоина Трампа. "Хотя есть соблазн отвергнуть это, как очередной спектакль Трампа, запуск официального токена Трампа открывает ящик Пандоры этических и нормативных вопросов", — цитирует Reuters Джастин Д'Анетан, независимого криптоаналитика из Гонконга. По ее мнению, монета "размывает границы между управлением, прибылью и влиянием". Между тем, по словам главного экономиста и глобального стратега Euro Pacific Asset Management Питера Шиффа, скачок стоимости $TRUMP — это новое цифровое золото.

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Миллиарды на "черный день": Каждый восьмой в Великобритании является владельцем криптовалют, — СМИ

Ранее, напоминают журналисты Reuters, Трамп пообещал стать "президентом криптовалют" и, как ожидается, издаст исполнительные приказы, направленные на уменьшение препятствий, связанных с регулированием криптовалют, и для содействия широкому внедрению цифровых активов.

День инаугурации Дональда Трампа повлиял не только на популярность его мемкоина — биткоин тоже показал существенный прирост. Как сообщило британское издание The Standard, цена биткойна превысила 109 тысяч долларов США, став еще одним историческим максимумом после роста более чем на 7%, поскольку трейдеры демонстрировали поддержку администрации Трампа, дружественную криптовалюте.

Напомним, 20 января 2025 года Дональд Трамп станет 47-м президентом США и сразу после инаугурации в Вашингтоне приступит к исполнению обязанностей.

Ранее Фокус писал, что цена биткоина, достигшая накануне почти 100 000 долларов, резко упала до 90 000 долларов.