3 млрд доларів за перші години: Трамп запустив власну криптовалюту

За кілька годин після запуску мемкоїн Трампа залучив 3 мільярди доларів в обсягах торгівлі та приніс першим покупцям 70 мільйонів доларів прибутку.

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Напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп оголосив про запуск власного мемкоїна $TRUMP (мемкоїн — криптовалюта, створена на основі мемів). Про це він повідомив у мережі X 18 січня.

Дональд Трамп оголосив про запуск власного офіційного мемкоїна Фото: Скриншот

"Мій новий офіційний Трамп-мем тут! Час відсвяткувати все, за що ми боремося: перемогу!" — заявив новообраний президент США.

На офіційному сайті валюти зазначено, що $TRUMP — це єдиний офіційний мем від президента Дональда Трампа, створений для блокчейн-мережі Solana. Також зауважується, що меми Трампа слугують для "висловлення підтримки та взаємодії з ідеалами та переконаннями, втіленими в символі "$TRUMP" і пов’язаних із ним творах мистецтва", і не призначені для інвестиційних цілей.

У перший день для купівлі доступно 200 мільйонів токенів $TRUMP, протягом трьох років пропозицію планується збільшити до 1 мільярда.

Через кілька годин після запуску $TRUMP залучив 3 мільярди доларів в обсягах торгівлі та досяг ринкової капіталізації у 2 мільярди, пише CoinDesk.

Сайт CoinDesk станом на ранок 18 січня не зміг знайти підтвердження законності мемтокена Трампа. Згідно з даними аналітиків, першим покупцям $TRUMP приніс 70 мільйонів доларів прибутку.

Нагадаємо, 16 січня ціна одного біткоїна перевищила 100 тисяч доларів. За добу токен здорожчав майже на 4%.

18 січня Фокус писав, що суперкар Дональда Трампа Ferrari F430 виставили на аукціон за кілька днів до його інавгурації.