Вартість біткоїна перевищила 100 тисяч доларів за одну монету (інфографіка)

Як зазначають аналітики, за останню добу вартість біткоїна зросла майже на 4%.

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Ціна біткоїна перевищила позначку у 100 тисяч долар за одну монету. Про це повідомила пресслужба криптовалютної біржі Binance.

"Біткойн (BTC) перевищив поріг у 100 000 USDT і наразі торгується на рівні 100 026,2 USDT", — йдеться у повідомленні.

В Binance також підкреслили, що таке підвищення вартості токена означає, що за останні 24 години біткоїн здорожчав на 3,84%.

Курс біткоїна зріс Фото: Скриншот

Зазначимо, що це не вперше біткоїн долає позначку у 100 тисяч доларів за 1 BTC. Зокрема, уночі 16 грудня курс біткоїна подолав історичну позначку в 106 тисяч доларів.

Це сталося на тлі пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа створити в країні стратегічний резерв біткоїнів на кшталт стратегічного резерву нафти.

"Ми збираємося зробити щось грандіозне з криптовалютою, бо не хочемо, щоб Китай чи хтось інший випередили нас. Ми хочемо бути лідерами", — сказав тоді Трамп в інтерв'ю CNBC.

З чим пов'язане сьогоднішнє зростання вартості біткоїна наразі не повідомляється.

Нагадаємо, 5 грудня ціна біткоїна вперше перевищила 100 тисяч доларів. Тоді добове зростання становило 4,6%.

До того, 26 листопада, біткоїн різко обвалився до 90 тисяч доларів, майже сягнувши перед тим 100 тисяч.