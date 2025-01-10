Чоловік роками судився з владою через біткоїни на смітнику: що вирішила Феміда, деталі

39-річний Джеймс Гауеллс вже 12 років безуспішно намагається розпочати пошук викинутого жорсткого диска з біткоїнами на мільйони доларів на сміттєзвалищі. Однак міська влада виступає проти цього, кажучи про загрозу екологічної катастрофи.

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39-річний мешканець міста Ньюпорт в Уельсі Джеймс Гауеллс роками намагається добитися права перевірити міське сміттєзвалище, де знаходиться випадково викинутий ним жорсткий диск з біткоїнами на суму в $750 млн. Однак суд відмовився розглядати позов, повідомляє BBC.

Журналісти пишуть, що чоловік видобув криптовалюту у 2009 році, однак забув про неї. Згодом він розлив напій на комп'ютер і розібрав його, частину деталей ПК продав і лишив на збереження жорсткий диск у себе.

Через кілька років він випадково викинув у сміття "вінчестер" з цифровою валютою, курс якої на сьогодні складає майже $750 млн. Чоловік роками намагається звертатися до міської влади допомогти йому з пошуками "скарбу", однак йому відмовили через те, що за законом його жорсткий диск став власністю власника сміттєзвалища, а розкопки сміття заборонені правилами охорони навколишнього середовища.

Журналісти пишуть, що об'єм самого звалища перевищує 1,4 млн тонн, однак пан Гауеллс каже, що вже зміг визначити місцерозташування диску і просить допомогти з обстеженням лише 100 тис. тонн відходів.

Тому чоловік подав до суду з проханням на розкопки або виплату компенсації на суму в 495 млн фунтів. ЗМІ пишуть, що чоловік нібито пропонував 10% міській владі від суми у випадку, якщо він зможе знайти "вінчестер" і продати цифрову валюту.

Місцева влада просила суди відхилити позов, аргументуючи це тим, що чоловік намагається "підкупити раду". Суд підтримав клопотання і залишив без задоволення позов валійця.

"Це рішення залишило мене ні з чим. Тепер у мене не залишилося нічого. Велика система "правосуддя" Британії знову робить своє", — заявив у відповідь чоловік.

Раніше стало відомо, що саме дівчина викинула жорсткий диск з біткоїнами. Джеймс Гауелл сам попросив свою подругу викинути жорсткий диск, на якому зберігалося 8000 біткоїнів. Тепер він хоче влаштувати розкопки на місцевому звалищі.

Також повідомлялося, що чоловік витратив 700 мільйонів на дві піци та ні про що не шкодує. Програміст Ласло Ханеч увійшов в історію. Завдяки йому 22 травня стало щорічно відзначатися в криптоспільноті як "День біткоїн-піци" — дата першої у світі комерційної угоди з використанням біткоїна.