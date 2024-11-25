Дівчина розповіла, як викинула 500 млн фунтів стерлінгів у біткоїнах свого бойфренда

Джеймс Гауелл сам попросив свою подругу викинути жорсткий диск, на якому зберігалося 8000 біткоїнів. Тепер він хоче влаштувати розкопки на місцевому звалищі.

Жінка розповіла, як вона випадково викинула "ключ" до статків у біткоїнах свого хлопця вартістю 569 мільйонів фунтів стерлінгів, доки він бореться за право обшукати величезне сміттєзвалище в Уельсі у спробі знайти його. Інцидент стався ще 2009 року. Про це пише Daily Mail.

Британка Халфіна Едді-Еванс зізналася, що стала тією, хто викинув жорсткий диск із 8000 біткоїнів свого вже колишнього хлопця Джеймса Гауеллса. За її словами, вона віднесла жорсткий диск на звалище в Уельсі, але стверджує, що зробила це на його прохання.

Халфіна Едді-Еванс, яка викинула біткоїни Фото: Wales Online

Гауеллс стверджує, що сам добував біткоїни в 2009 році, а потім забув про це. Але після того, як він виявив, що 8000 монет тепер коштують близько £569 млн, він бореться за право досліджувати звалище, яким управляє міська рада Ньюпорта.

Халфіна сказала: "Я сподіваюся, він його знайде. Не те щоб мені потрібна була хоч копійка з його грошей, але це змусить його замовкнути!".

За її словами, безцінний жорсткий диск опинився в смітті, але Джеймс сам попросив її про це.

"Так, я викидала його сміття, він мене про це просив. Комп'ютерна запчастина була викинута в чорний мішок разом з іншими непотрібними речами, і він благав мене забрати її, кажучи: "Тут є мішок зі сміттям, який потрібно відвезти на смітник". Я й гадки не мала, що в ньому, але я неохоче залишила його на місцевому сміттєзвалищі дорогою додому після поїздки до школи. Я думав, що це його проблема, але я зробила це, щоб допомогти. Я не винна, що він втратив свої гроші, та сподіваюся, що він їх знайде", — розповіла жінка.

Джеймс Гауеллс пообіцяв подати до суду на міську раду Ньюпорта в Уельсі у своїй останній спробі знайти "ключ" до біткоїн-джекпоту.

Цей цифровий ключ міститься на жорсткому диску ноутбука, який, на його думку, нині похований десь серед 110 000 тонн сміття на прилеглому сміттєзвалищі, тепер вкритому травою.

Втрачені статки за сьогоднішніми цінами становлять 569 мільйонів фунтів стерлінгів у його біткоїнах, і він пообіцяв пожертвувати десять відсотків від виручки назад у місцевий регіон — достатньо, щоб перетворити Ньюпорт на "Дубай або Лас-Вегас Великої Британії".

Звалище Ньюпорта в Уельсі до рекультивації Фото: Wales Online

Він стверджує, що Халфіна, яка тоді була його дівчиною, викинула його речі, зокрема комп'ютерне обладнання, що містило важливий пароль.

У 2009 році Джеймс 10 тижнів експериментував з біткоїнами і намайнив 8000 криптомонет.

У той час він не усвідомлював їхньої цінності, тож йому довелося припинити майнінг після скарг його тодішньої партнерки Халфіни. Він тримав свій ноутбук у їхній спальні, а коли той працював, шум його вентилятора не давав їй спати.

Незабаром після цього Джеймс перекинув склянку з лимонадом на свій ноутбук і, попри спроби його почистити, він так і не запрацював як слід.

Він продав компоненти на запчастини, залишивши собі жорсткий диск і перенісши всі фотографії та музику з нього на комп'ютер Apple. Єдине, що він не зміг скопіювати, був крихітний файл, що містив пароль до його біткоїнів, тому що він був несумісний з операційною системою Apple.

Він викинув жорсткий диск у шухляду для мотлоху і забув про нього на наступні три роки, зосередившись на роботі та сімейному житті — на той час у нього та Халфіни вже було двоє маленьких синів.

А от коли ціна на біткоїн зросла, він зрозумів, що викинув величезні статки. Але до 2024 року звалище в Ньюпорті вже було рекультивоване і тепер тут росте трава. Після того, як Джеймс Гауеллс зізнався, що викинув 569 мільйонів фунтів стерлінгів, влада Ньюпорта в Уельсі була змушена виставити охорону біля звалища, щоб відлякати мисливців за скарбами.

На звалищі міститься понад 1,4 млн тонн відходів, але Джеймс Гауеллс каже, що йому не доведеться обшукувати весь полігон, оскільки він звузив місцезнаходження жорсткого диска до площі в 100 000 тонн. Однак міська рада Ньюпорта неодноразово відмовляла йому в дозволі на проведення досліджень на цій території, оскільки "це неможливо відповідно до нашого екологічного дозволу, і робота такого роду матиме величезний негативний вплив на довкілля".

Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на виборах у США ціна біткоїна зросла, досягнувши рекордних 82 300 доларів, що еквівалентно 3 390 760 гривень.