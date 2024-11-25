Девушка рассказала, как выбросила 500 млн фунтов стерлингов в биткоинах своего бойфренда

Джеймс Хауэлл сам попросил свою подругу выкинуть жесткий диск на котором хранилось 8000 биткоинов. Теперь он хочет устроить раскопки на местной свалке.

Женщина рассказала, как она случайно выбросила "ключ" к состоянию в биткоинах своего парня стоимостью 569 миллионов фунтов стерлингов, пока он борется за право обыскать огромную свалку в Уэльсе в попытке найти его. Инцидент произошел еще в 2009 году. Об этом пишет Daily Mail.

Британка Халфина Эдди-Эванс призналась, что стала той, кто выбросил жесткий диск с 8000 биткоинов своего уже бывшего парня Джеймса Хауэллcа. По ее словам, она отнесла жесткий диск на свалку в Уэльсе, но утверждает, что сделала это по его просьбе.

Халфина Эдди-Эванс, которая выкинула биткоины Фото: Wales Online

Хауэллc утверждает, что сам добывал биткоины в 2009 году, а затем забыл об этом. Но после того, как он обнаружил, что 8000 монет теперь стоят около £569 млн, он борется за право исследовать свалку, которой управляет городской совет Ньюпорта.

Халфина сказала: "Я надеюсь, он его найдет. Не то чтобы мне нужна была хоть копейка из его денег, но это заставит его замолчать!"

По ее словам, бесценный жесткий диск оказался в мусоре, но Джеймс сам попросил ее об этом.

"Да, я выбрасывала его мусор, он меня об этом просил. Компьютерная запчасть была выброшена в черный мешок вместе с другими ненужными вещами, и он умолял меня забрать ее, говоря: "Здесь есть мешок с мусором, который нужно отвезти на свалку". Я понятия не имела, что в нем, но я неохотно оставила его на местной свалке по пути домой после поездки в школу. Я думал, что это его проблема, но я сделала это, чтобы помочь. Я не виновата, что он потерял свои деньги, но я надеюсь он их найдет", — рассказала женщина.

Джеймс Хауэллc пообещал подать в суд на городской совет Ньюпорта в Уэльсе в своей последней попытке найти "ключ" к биткоин-джекпоту.

Этот цифровой ключ находится на жестком диске ноутбука, который, по его мнению, в настоящее время захоронен где-то среди 110 000 тонн мусора на близлежащей свалке, теперь покрытой травой.

Потерянное состояние по сегодняшним ценам составляет 569 миллионов фунтов стерлингов в его биткоинах, и он пообещал пожертвовать десять процентов от выручки обратно в местный регион — достаточно, чтобы превратить Ньюпорт в "Дубай или Лас-Вегас Великобритании".

Свалка Ньюпорта в Уэльсе до рекультивации Фото: Wales Online

Он утверждает, что Халфина, которая тогда была его девушкой, выбросила его вещи, в том числе компьютерное оборудование, содержавшее важный пароль.

В 2009 году Джеймс 10 недель экспериментировал с биткоинами и намайнил 8000 криптомонет.

В то время он не осознавал их ценности, и ему пришлось прекратить майнинг после жалоб его тогдашней партнерши Халфины. Он держал свой ноутбук в их спальне, а когда он работал, шум его вентилятора не давал ей спать.

Вскоре после этого Джеймс опрокинул стакан с лимонадом на свой ноутбук и, несмотря на попытки его почистить, он так и не заработал как следует.

Он продал компоненты на запчасти, оставив себе жесткий диск и перенеся все фотографии и музыку с него на компьютер Apple. Единственное, что он не смог скопировать, был крошечный файл, содержащий пароль к его биткоинам, потому что он был несовместим с операционной системой Apple.

Он выбросил жесткий диск в ящик для хлама и забыл о нем на следующие три года, сосредоточившись на работе и семейной жизни — к тому времени у него и Халфины уже было двое маленьких сыновей.

А вот когда цена на биткоин выросла, он понял, что выбросил огромное состояние. Но к 2024 году свалка в Ньюпорте уже была рекультивирована и теперь здесь растет трава. После того, как Джеймс Хауэллc признался, что выбросил 569 миллионов фунтов стерлингов, власти Ньюпорта в Уэльсе были вынуждены выставить охрану у свалки, чтобы отпугнуть охотников за сокровищами.

На свалке находится более 1,4 млн тонн отходов, но Джеймс Хауэллc говорит, что ему не придется обыскивать весь полигон, поскольку он сузил местонахождение жесткого диска до площади в 100 000 тонн. Однако городской совет Ньюпорта неоднократно отказывал ему в разрешении на проведение исследований на этой территории, поскольку "это невозможно в соответствии с нашим экологическим разрешением, и работа такого рода окажет огромное негативное воздействие на окружающую среду".

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах в США цена биткоина выросла, достигнув рекордных 82 300 долларов, что эквивалентно 3 390 760 гривен.