Мужчина годами судился с властями из-за биткоинов на мусорке: что решила Фемида, детали

39-летний Джеймс Гауэллс уже 12 лет безуспешно пытается начать поиск выброшенного жесткого диска с биткоинами на миллионы долларов на свалке. Однако городские власти выступают против этого, говоря об угрозе экологической катастрофы.

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39-летний житель города Ньюпорт в Уэльсе Джеймс Гауэллс годами пытается добиться права проверить городскую свалку, где находится случайно выброшенный им жесткий диск с биткоинами на сумму в $750 млн. Однако суд отказался рассматривать иск, сообщает BBC.

Журналисты пишут, что мужчина добыл криптовалюту в 2009 году, однако забыл о ней. Впоследствии он разлил напиток на компьютер и разобрал его, часть деталей ПК продал и оставил на сохранение жесткий диск у себя.

Через несколько лет он случайно выбросил в мусор "винчестер" с цифровой валютой, курс которой на сегодня составляет почти $750 млн. Мужчина годами пытается обращаться к городским властям помочь ему с поисками "сокровища", однако ему отказали из-за того, что по закону его жесткий диск стал собственностью владельца свалки, а раскопки мусора запрещены правилами охраны окружающей среды.

Журналисты пишут, что объем самой свалки превышает 1,4 млн тонн, однако господин Гауэллс говорит, что уже смог определить месторасположение диска и просит помочь с обследованием лишь 100 тыс. тонн отходов.

Поэтому мужчина подал в суд с просьбой на раскопки или выплату компенсации на сумму в 495 млн фунтов. СМИ пишут, что мужчина якобы предлагал 10% городским властям от суммы в случае, если он сможет найти "винчестер" и продать цифровую валюту.

Местные власти просили суды отклонить иск, аргументируя это тем, что мужчина пытается "подкупить совет". Суд поддержал ходатайство и оставил без удовлетворения иск валийца.

"Это решение оставило меня ни с чем. Теперь у меня не осталось ничего. Великая система "правосудия" Британии снова делает свое", — заявил в ответ мужчина.

Ранее стало известно, что именно девушка выбросила жесткий диск с биткоинами. Джеймс Гауэлл сам попросил свою подругу выбросить жесткий диск, на котором хранилось 8000 биткоинов. Теперь он хочет устроить раскопки на местной свалке.

Также сообщалось, что мужчина потратил 700 миллионов на две пиццы и ни о чем не жалеет. Программист Ласло Ханеч вошел в историю. Благодаря ему 22 мая стало ежегодно отмечаться в криптосообществе как "День биткоин-пиццы" — дата первой в мире коммерческой сделки с использованием биткоина.