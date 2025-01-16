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Диджитал

Стоимость биткоина превысила 100 тысяч долларов за одну монету (инфографика)

Биткоин
Биткоин (иллюстративное фото)

Как отмечают аналитики, за последние сутки стоимость биткоина выросла почти на 4%.

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Цена биткоина превысила отметку в 100 тысяч долларов за одну монету. Об этом сообщила пресс-служба криптовалютной биржи Binance.

"Биткойн (BTC) превысил порог в 100 000 USDT и сейчас торгуется на уровне 100 026,2 USDT", — говорится в сообщении.

В Binance также подчеркнули, что такое повышение стоимости токена означает, что за последние 24 часа биткоин подорожал на 3,84%.

Курс биткоина вырос Fullscreen
Курс биткоина вырос
Фото: Скриншот

Отметим, что это не впервые биткоин преодолевает отметку в 100 тысяч долларов за 1 BTC. В частности, ночью 16 декабря курс биткоина преодолел историческую отметку в 106 тысяч долларов.

Это произошло на фоне предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа создать в стране стратегический резерв биткоинов вроде стратегического резерва нефти.

"Мы собираемся сделать что-то грандиозное с криптовалютой, потому что не хотим, чтобы Китай или кто-то другой опередили нас. Мы хотим быть лидерами", — сказал тогда Трамп в интервью CNBC.

С чем связан сегодняшний рост стоимости биткоина пока не сообщается.

Напомним, 5 декабря цена биткоина впервые превысила 100 тысяч долларов. Тогда суточный рост составил 4,6%.

До того, 26 ноября, биткоин резко обвалился до 90 тысяч долларов, почти достигнув перед тем 100 тысяч.