Цена биткоина снова преодолела историческую отметку: как на это повлиял Трамп (инфографика)

Всего за 2024 год биткоин вырос в цене на 192%, отмечают журналисты Reuters. Наибольший рост наблюдается после победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре.

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Ночью 16 декабря курс биткоина преодолел новую историческую отметку 106 тысяч долларов. Это произошло на фоне предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа создать в стране стратегический резерв биткоинов вроде стратегического резерва нефти, пишет Reuters.

Цена криптовалюты достигла 106 449 долларов США в 02:40 16 декабря — об этом свидетельствует инфографика криптовалютной биржи Binance.

Цена биткоина преодолела историческую отметку 106 тысяч долларов в 2:40 16 декабря Фото: Скриншот

На момент публикации материала цена биткоина установилась на уровне 104 905 долларов США.

За год биткоин подорожал уже на 192%, пишут журналисты Reuters.

"Следующая цифра, к которой будет стремиться рынок, — 110 000 долларов. Отката, которого многие ждали, просто не произошло, потому что теперь у нас есть эта новость", — отметил аналитик трейдинговой компании IG Тони Сикамор.

В материале отмечается, что биткоин и криптовалюта в целом стали расти в цене после выборов в США в ноябре, поскольку ожидается, что новая администрация Трампа создаст более благоприятную среду для альтернативной валюты.

"Мы собираемся сделать что-то грандиозное с криптовалютой, потому что не хотим, чтобы Китай или кто-то другой опередили нас. Мы хотим быть лидерами", — сказал Трамп в интервью CNBC.

На вопрос, планирует ли он создать крипторезерв в США, подобный резерву нефти, Трамп ответил утвердительно.

По данным поставщика данных CoinGecko, по состоянию на июль 2024 года правительства стран во всем мире владели 2,2% общего предложения биткоинов. Соединенные Штаты имеют почти 200 тысяч биткоинов, что эквивалентно более 20 миллиардам долларов.

Однако некоторые аналитики отмечают, что создание стратегического резерва криптовалют потребует времени и детального планирования.

"Это хорошая идея, но она будет иметь последствия, которые нужно тщательно учесть", — сказал Крис Вестон из Pepperstone.

Напомним, 5 декабря цена биткоина впервые превысила 100 тысяч долларов. Тогда суточный рост составил 4,6%.

До того, 26 ноября, биткоин резко обвалился до 90 тысяч долларов, почти достигнув перед тем 100 тысяч. Криптомиллиардер Майкл Новограц предсказывал, что биткоин может упасть еще примерно до 80 тысяч долларов, прежде чем его цена пересечет отметку в 100 тысяч.