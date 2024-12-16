Ціна біткоїна знову подолала історичну позначку: як на це вплинув Трамп (інфографіка)

Загалом за 2024 рік біткоїн зріс у ціні на 192%, зазначають журналісти Reuters. Найбільше зростання спостерігається після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в листопаді.

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Уночі 16 грудня курс біткоїна подолав нову історичну позначку в 106 тисяч доларів. Це сталося на тлі пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа створити в країні стратегічний резерв біткоїнів на кшталт стратегічного резерву нафти, пише Reuters.

Ціна криптовалюти сягнула 106 449 доларів США о 02:40 16 грудня — про це свідчить інфографіка криптовалютної біржі Binance.

Ціна біткоїна здолала історичну позначку 106 тисяч доларів о 2:40 16 грудня Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу ціна біткоїна встановилася на рівні 104 905 доларів США.

За рік біткоїн подорожчав уже на 192%, пишуть журналісти Reuters.

"Наступна цифра, до якої прагнутиме ринок, — 110 000 доларів. Відкату, на який багато хто чекав, просто не сталося, тому що тепер у нас є ця новина", — зазначив аналітик трейдингової компанії IG Тоні Сікамор.

У матеріалі зазначається, що біткоїн і криптовалюта загалом стали зростати в ціні після виборів у США в листопаді, оскільки очікується, що нова адміністрація Трампа створить сприятливіше середовище для альтернативної валюти.

"Ми збираємося зробити щось грандіозне з криптовалютою, бо не хочемо, щоб Китай чи хтось інший випередили нас. Ми хочемо бути лідерами", — сказав Трамп в інтерв'ю CNBC.

На питання, чи планує він створити крипторезерв у США, схожий до резерву нафти, Трамп відповів ствердно.

За даними постачальника даних CoinGecko, станом на липень 2024 року уряди країн в усьому світі володіли 2,2% загальної пропозиції біткоїнів. Сполучені Штани мають майже 200 тисяч біткоїнів, що еквівалентно понад 20 мільярдам доларів.

Однак деякі аналітики зазначають, що створення стратегічного резерву криптовалют потребуватиме часу та детального планування.

"Це гарна ідея, але вона матиме наслідки, які потрібно ретельно врахувати", — сказав Кріс Вестон із Pepperstone.

Нагадаємо, 5 грудня ціна біткоїна вперше перевищила 100 тисяч доларів. Тоді добове зростання становило 4,6%.

До того, 26 листопада, біткоїн різко обвалився до 90 тисяч доларів, майже сягнувши перед тим 100 тисяч. Криптомільярдера Майкл Новограц передбачав, що біткоїн може впасти ще приблизно до 80 тисяч доларів, перш ніж його ціна перетне позначку в 100 тисяч.