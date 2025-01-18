3 млрд долларов за первые часы: Трамп запустил собственную криптовалюту

За несколько часов после запуска мемкоин Трампа привлек 3 миллиарда долларов в объемах торговли и принес первым покупателям 70 миллионов долларов прибыли.

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Накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина $TRUMP (мемкоин — криптовалюта, созданная на основе мемов). Об этом он сообщил в сети X 18 января.

Дональд Трамп объявил о запуске собственного официального мемокоина Фото: Скриншот

"Мой новый официальный Трамп-мем здесь! Время отпраздновать все, за что мы боремся: победу!" — заявил новоизбранный президент США.

На официальном сайте валюты указано, что $TRUMP — это единственный официальный мем от президента Дональда Трампа, созданный для блокчейн-сети Solana. Также отмечается, что мемы Трампа служат для "выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, воплощенными в символе "$TRUMP" и связанных с ним произведениях искусства", и не предназначены для инвестиционных целей.

В первый день для покупки доступно 200 миллионов токенов $TRUMP, в течение трех лет предложение планируется увеличить до 1 миллиарда.

Через несколько часов после запуска $TRUMP привлек 3 миллиарда долларов в объемах торговли и достиг рыночной капитализации в 2 миллиарда, пишет CoinDesk.

Сайт CoinDesk по состоянию на утро 18 января не смог найти подтверждение законности мемтокена Трампа. Согласно данным аналитиков, первым покупателям $TRUMP принес 70 миллионов долларов прибыли.

Напомним, 16 января цена одного биткоина превысила 100 тысяч долларов. За сутки токен подорожал почти на 4%.

18 января Фокус писал, что суперкар Дональда Трампа Ferrari F430 выставили на аукцион за несколько дней до его инаугурации.