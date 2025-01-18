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Авто Инаугурация Трампа

На аукцион выставили яркий суперкар Дональда Трампа (фото, видео)

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Ferrari F430 принадлежал Дональду Трампу

Ferrari F430 — среднемоторный суперкар с высокооборотным 490-сильным V8. Купе способно разогнаться до сотни за 4 с и развить 315 км/ч.

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В США продается суперкар Ferrari F430 2007 года. Он принадлежал президенту США Дональду Трампу и авто выставили на аукцион Rockstar Car за несколько дней до его инаугурации.

Дональд Трамп в разные годы владел не одним дорогим суперкаром. Купить Ferrari F430 он решил в июле 2007 года. Он выбрал авто в фирменном красном цвете Rosso Corsa с черно-коричневым кожаным салоном. Внутри есть табличка с надписью DJT-NY (Donald John Trump — New York).

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Ferrari F430 способен развить 315 км/ч

К тому же, авто Дональда Трампа оснащено рядом опций — есть CD-чейнджер, спортивная выхлопная система и карбоновые вставки в салоне.

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Роскошь и эпатаж: лучшие авто Дональда Трампа (фото)

Ferrari F430 оснащен высокооборотным 4,3-литровым V8 мощностью 490 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 315 км/ч. Авто Дональда Трампа оснащено 6-ступенчатой роботизированной КПП.

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Салон отделан черной и коричневой кожей

Ferrari F430 хорошо сохранился, а его пробег составляет всего 15 тыс. км. Сохранены все документы с подписью Дональда Трампа. Авто уже неоднократно перепродавали на аукционах за 270-315 тыс. долларов, что значительно превышает среднюю стоимость этой модели.

Кстати, в прошлом году за эксклюзивный Lamborghini Diablo Дональда Трампа заплатили более миллиона долларов.

Также Фокус рассказывал, что на аукционе продадут раритетный Ferrari чемпиона "Формулы-1".