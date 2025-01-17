Эксклюзив за $4,8 миллиона: на продажу выставили суперкар чемпиона "Формулы-1" (фото)

Ferrari Enzo — знаменитый лимитированный суперкар, созданный при участии Михаэля Шумахера. Его 660-сильный V12 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с и развивать 350 км/ч.

Related video

В Великобритании продают суперкар Ferrari Enzo 2004 года выпуска. За раритетное авто планируют получить 3,95 миллиона фунтов стерлингов ($4,8 млн). Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Всего выпустили всего 400 Ferrari Enzo

Этот Ferrari Enzo принадлежал звездному пилоту "Формулы-1" Дженсону Баттону. Гонщик приобрел авто в 2009 году — отпраздновал таким образом свое чемпионство. Однако уже в 2010 году он продал суперкар.

Дженсон Баттон имеет большую коллекцию суперкаров, в которой есть Bugatti Veyron и McLaren P1. Впрочем, об Enzo мало кто знал, ведь пилот никогда не выступал за Ferrari, а потому держал покупку в секрете.

Пробег авто составляет всего 1837 км

Купе Ferrari Enzo прекрасно сохранилось. Пробег автомобиля составляет всего 1837 км, то есть это еще и капсула времени.

Важно

"Убийца" Ferrari: неприметный 40-летний Audi продают по цене нового суперкара (фото)

Кроме того, высокая цена Ferrari Enzo обусловлена тем, что это очень редкая модель. Всего изготовлено всего 400 таких купе, а в разработке модели принимал участие другой звездный пилот "Формулы-1" — Михаэль Шумахер.

Суперкар оснащен 660-сильным V12

Суперкар Ferrari Enzo оснащен высокооборотным 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 350 км/ч.

Между прочим, недавно механик из СТО разбил коллекционный Ferrari F40 за $2,5 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что в Украину завезли 800-сильный суперкар Ferrari.