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Авто

Эксклюзив за $4,8 миллиона: на продажу выставили суперкар чемпиона "Формулы-1" (фото)

Ferrari Enzo, Ferrari Enzo 2004, суперкар Ferrari, Дженсон Баттон
Ferrari Enzo принадлежал чемпиону "Формулы-1" Дженсону Баттону

Ferrari Enzo — знаменитый лимитированный суперкар, созданный при участии Михаэля Шумахера. Его 660-сильный V12 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с и развивать 350 км/ч.

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В Великобритании продают суперкар Ferrari Enzo 2004 года выпуска. За раритетное авто планируют получить 3,95 миллиона фунтов стерлингов ($4,8 млн). Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Всего выпустили всего 400 Ferrari Enzo

Этот Ferrari Enzo принадлежал звездному пилоту "Формулы-1" Дженсону Баттону. Гонщик приобрел авто в 2009 году — отпраздновал таким образом свое чемпионство. Однако уже в 2010 году он продал суперкар.

Дженсон Баттон имеет большую коллекцию суперкаров, в которой есть Bugatti Veyron и McLaren P1. Впрочем, об Enzo мало кто знал, ведь пилот никогда не выступал за Ferrari, а потому держал покупку в секрете.

Ferrari Enzo, Ferrari Enzo 2004, суперкар Ferrari, Дженсон Баттон Fullscreen
Пробег авто составляет всего 1837 км

Купе Ferrari Enzo прекрасно сохранилось. Пробег автомобиля составляет всего 1837 км, то есть это еще и капсула времени.

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Кроме того, высокая цена Ferrari Enzo обусловлена тем, что это очень редкая модель. Всего изготовлено всего 400 таких купе, а в разработке модели принимал участие другой звездный пилот "Формулы-1" — Михаэль Шумахер.

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Суперкар оснащен 660-сильным V12

Суперкар Ferrari Enzo оснащен высокооборотным 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 350 км/ч.

Между прочим, недавно механик из СТО разбил коллекционный Ferrari F40 за $2,5 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что в Украину завезли 800-сильный суперкар Ferrari.