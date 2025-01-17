Уничтоженная легенда: механик разбил культовый суперкар Ferrari за $2,5 миллиона (фото)

Ferrari F40 — культовый итальянский суперкар и последняя модель, созданная под руководством Энцо Феррари. 478-сильное купе способно развить 324 км/ч.

Related video

В Великобритании разбили суперкар Ferrari F40 1991 года. Раритетный автомобиль получил очень серьезные повреждения. Фотографии с места ДТП опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Авария произошла на автомагистрали вблизи города Лутон. За рулем Ferrari F40 был механик из СТО, которая обслуживала суперкар.

Суперкар серьезно поврежден Фото: instagram.com/supercar.fails

Судя по всему, водитель не справился с управлением, авто занесло и оно слетело с дороги. Суперкар Ferrari F40 сбил столб и перевернулся.

В серьезном ДТП никто не пострадал, однако Ferrari F40 получил существенные повреждения. У него полностью отсутствует передняя часть кузова, а также повреждены задние бампер и подвеска. Ремонт карбонового суперкара будет недешевым.

Важно

Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: самые дорогие авто в Украине за 2024 год (фото)

Стоит отметить, что этот Ferrari F40 довольно активно эксплуатировался. Однажды владелец даже принял участие в автопробеге на 4800 км.

Этот Ferrari F40 активно эксплуатировали Фото: скриншот / YouTube

Средняя цена Ferrari F40 сейчас достигает 2,5 млн долларов, ведь суперкар очень ценится коллекционерами. Это последняя модель, созданная под руководством Энцо Феррари. Всего изготовлено всего 1311 таких купе.

Суперкар Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 478 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

Кстати, недавно новейший Ferrari за 400 000 евро разбили во время журналистского теста.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли 800-сильный суперкар Ferrari.