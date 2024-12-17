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Авто

Новейший суперкар Ferrari за 400 000 евро разбили во время журналистского теста (фото)

ДТП Феррари, Ferrari 12Cilindri, новый Ferrari 12Cilindri, суперкар Ferrari
Фото: instagram.com/supercar.fails | Суперкар Ferrari 12Cilindri разбили во время тест-драйва

Суперкар Ferrari 12Cilindri оснащен высокооборотным V12 на 819 сил. Купе способно разогнаться до сотни за 2,9 с и развить 340 км/ч.

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Новый Ferrari 12Cilindri совсем недавно поступил в производство, а одно из купе уже успели разбить. ДТП произошло в Люксембурге, а фото с места аварии опубликовали на странице supercar.fails в Instagram

Инцидент имел место еще осенью, однако о нем стало известно только сейчас. Информации о ДТП немного, отмечается лишь, что суперкар Ferrari разбили во время журналистского тест-драйва.

Ferrari 12Cilindri, новый Ferrari 12Cilindri, суперкар Ferrari Fullscreen
Ferrari 12Cilindri — новая модель стоимостью от 395 000 евро
Фото: Ferrari

Для тестов ведущих автомобильных СМИ в Люксембург доставили шесть купе Ferrari 12Cilindri. По фото видно, что испытывали суперкар на узкой дороге в дождливую погоду. Очевидно, водитель не справился с управлением на мокром асфальте и авто занесло.

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У Ferrari существенно повреждены передняя и задняя части. Ремонт суперкара будет недешевым.

Напомним, что новый Ferrari 12Cilindri пришел на смену модели 812 Superfast. Авто стоит от 395 000 евро.

суперкар Ferrari 12Cilindri, новый Ferrari 12Cilindri, суперкар Ferrari Fullscreen
Купе оснащено 819-сильным V12
Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari оснащен высокооборотным 6,5-литровым V12 мощностью 819 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч — за 7,9 с. Его максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Кстати, недавно в США разъяренный клиент протаранил на машине автосалон.

Также Фокус писал, что работник автосалона разбил новый BMW M5 за $165 000.