Требовал вернуть деньги: разъяренный покупатель протаранил на машине автосалон (видео)

Автосалон отказался возвращать деньги за неисправный подержанный Subaru Outback, поэтому покупатель решил отомстить и заехал на авто в помещение шоурума.

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Эффектным ДТП завершилась ссора разгневанного клиента с работниками автосалона в США. Американец протаранил двери и влетел в помещение шоурума. Об этом сообщает телеканал Fox 13.

Инцидент имел место в городке Санди (штат Юта). Дилер Mazda продал местному жителю подержанный Subaru Outback третьего поколения. Очевидно, авто с пробегом попало к дилеру по схеме trade-in — владелец продал его, чтобы купить новую Mazda.

Универсал Subaru Outback оказался проблемным — вскоре у него нашли неисправности. Покупатель захотел вернуть авто и забрать деньги, однако в автосалоне объяснили, что это невозможно, ведь на подержанные машины гарантия не распространяется.

Фото: скриншот / YouTube

Американец разозлился и пригрозил заехать на Subaru Outback прямо в автосалон. Позже он сделал именно это — залетел на скорости в помещение, разбив стеклянную дверь.

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К счастью, никто не пострадал. На место инцидента вызвали полицию и владельца Subaru Outback задержали. Позже ему предъявили обвинения в хулиганстве, повреждении имущества и опасном поведении, которое создало угрозу жизни окружающих.

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