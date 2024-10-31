Радикальные изменения: новый Subaru Outback 2025 впервые засветился на дорогах (фото)

Новый Subaru Outback превратится из внедорожного универсала в семейный кроссовер с брутальным дизайном. В линейке модели появится гибридная версия.

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В США заметили новый Subaru Outback седьмого поколения. Модель презентуют во второй половине 2025 года, а пока она проходит испытания. Об этом сообщает сайт Motor1.

Subaru Outback превратится в кроссовер Фото: Motor1.com

Subaru Outback 2025 оклеили камуфляжной пленкой, однако детали дизайна автомобиля можно разглядеть. Шпионские фото дают понять, что модель кардинально изменится.

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Новый Subaru Outback превратится из универсала повышенной проходимости в полноценный кроссовер. Его дизайн станет более брутальным и массивным.

Кроссовер Subaru Outback получил широкую решетку радиатора, "двухуровневые" фары и расширенные крылья. Его оконная линия изогнута, а у задних стоек уменьшили угол наклона.

В линейке модели появится гибрид Фото: Motor1.com

Салон Subaru Outback 2025 на фото не показали, однако известно, что кроссовер сохранит большой портретный тачскрин. Также в линейке останутся оппозитные четырехцилиндровые моторы, хотя ожидается и гибридная модификация. Конечно же, все Subaru Outback будут полноприводными.

Кстати, недавно экономичную гибридную версию получил компактный кроссовер Subaru Crosstrek.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом кроссовере Subaru стоимостью от $11 300.