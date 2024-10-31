Радикальные изменения: новый Subaru Outback 2025 впервые засветился на дорогах (фото)
Новый Subaru Outback превратится из внедорожного универсала в семейный кроссовер с брутальным дизайном. В линейке модели появится гибридная версия.
В США заметили новый Subaru Outback седьмого поколения. Модель презентуют во второй половине 2025 года, а пока она проходит испытания. Об этом сообщает сайт Motor1.
Subaru Outback 2025 оклеили камуфляжной пленкой, однако детали дизайна автомобиля можно разглядеть. Шпионские фото дают понять, что модель кардинально изменится.Важно
Новый Subaru Outback превратится из универсала повышенной проходимости в полноценный кроссовер. Его дизайн станет более брутальным и массивным.
Кроссовер Subaru Outback получил широкую решетку радиатора, "двухуровневые" фары и расширенные крылья. Его оконная линия изогнута, а у задних стоек уменьшили угол наклона.
Салон Subaru Outback 2025 на фото не показали, однако известно, что кроссовер сохранит большой портретный тачскрин. Также в линейке останутся оппозитные четырехцилиндровые моторы, хотя ожидается и гибридная модификация. Конечно же, все Subaru Outback будут полноприводными.
Кстати, недавно экономичную гибридную версию получил компактный кроссовер Subaru Crosstrek.
Также Фокус рассказывал о самом дешевом кроссовере Subaru стоимостью от $11 300.