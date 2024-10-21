Subaru представили недорогой кроссовер с расходом 6,3 л на 100 км (фото)

Новый Subaru Crosstrek Hybrid оснащен 2,5-литровой оппозитной четверкой на 160 л. и 120-сильным электромотором. Кроссовер сохраняет симметричный полный привод.

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Линейку Subaru Crosstrek пополнила новая гибридная модификация. Доступный компактный кроссовер поступит в продажу на родине, в Японии, с декабря, а в 2025 году появится и в других странах. Об этом сообщается на официальном сайте Subaru.

Новый Subaru Crosstrek Hybrid оснащен 2,5-литровой оппозитной четверкой на 160 л. и 209 Н∙м, а также электромотором на 120 л. и 270 Н∙м и интегрированным стартер-генератором.

Кроссовер получил 2,5-литровую 160-сильную бензиновую четверку и электромотор на 120 сил Фото: Subaru

Суммарную отдачу силовой установки пока держат в секрете, зато раскрыли информацию о расходе горючего – 6,3 л/100 км в смешанном цикле. Следовательно, 63-литрового бензобака хватит, чтобы преодолеть 1000 км.

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Таким образом, новый гибрид Subaru Crosstrek на 20% экономичнее аналогичной модели прошлого поколения. Небольшая батарея емкостью 1,1 кВт∙ч позволяет проехать несколько километров на электротяге.

Розетка в багажнике может питать электроприборы мощностью до 1,5 кВт. Фото: Subaru

Конечно, новый Subaru Crosstrek Hybrid сохранил вариатор и фирменный симметричный полный привод. Кроме того, гибрид оснастили розеткой в багажнике, к которой можно подключать электроприборы мощностью до 1,5 кВт.

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