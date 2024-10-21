Subaru презентували недорогий кросовер із витратою 6,3 л на 100 км (фото)

Новий Subaru Crosstrek Hybrid оснащений 2,5-літровою опозитною четвіркою на 160 к. с. та 120-сильним електромотором. Кросовер зберігає симетричний повний привід.

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Лінійку Subaru Crosstrek поповнила нова гібридна модифікація. Доступний компактний кросовер надійде в продаж на батьківщині, в Японії, з грудня, а в 2025 році з’явиться і в інших країнах. Про це повідомляється на офіційному сайті Subaru.

Новий Subaru Crosstrek Hybrid оснащений 2,5-літровою опозитною четвіркою на 160 к. с. і 209 Н∙м, а також електромотором на 120 к. с. і 270 Н∙м та інтегрованим стартер-генератором.

Кросовер отримав 2,5-літрову 160-сильну бензинову четвірку та електромотор на 120 сил Фото: Subaru

Сумарну віддачу силової установки поки тримають у секреті, зате розкрили інформацію про витрату пального – 6,3 л/100 км у змішаному циклі. Отже, 63-літрового бензобака вистачить, аби подолати 1000 км.

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Таким чином, новий гібрид Subaru Crosstrek на 20% економічніший за аналогічну модель минулого покоління. Невелика батарея ємністю 1,1 кВт∙год дозволяє проїхати кілька кілометрів на електротязі.

Розетка в багажнику може живити електроприлади потужністю до 1,5 кВт Фото: Subaru

Звісно, ж новий Subaru Crosstrek Hybrid зберіг варіатор та фірмовий симетричний повний привід. Крім того, гібрид оснастили розеткою в багажнику, до якої можна підключати електроприлади потужністю до 1,5 кВт.

До речі, нещодавно презентували гібрид Subaru Forester нового покоління. Він виходить на європейський ринок.

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