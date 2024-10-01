На європейський ринок виходить новий Subaru Forester: подробиці та комплектація (фото)

Кросовер Subaru Forester 2024 став просторішим та багатше оснащений. У Європі нова модель буде доступна в гібридній версії.

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Новий Subaru Forester шостого покоління добрався до Європи. Продажі кросовера почнуться до кінця осені. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер Subaru Forester 2024 дещо підріс у розмірах, а його дизайн став виразнішим, хоча і залишається знайомим. Європейська версія моделі дещо відрізняється дизайном фар.

Європейська модель оснащена гібридною установкою Фото: Subaru

Головна новинка в салоні — великий 11,6-дюймовий тачскрін портретного формату. Кросовер став дещо просторішим, а об’єм його багажника становить 508–1731 л.

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Базова комплектація Subaru Forester 2024 розширена — є 18-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, датчики дощу і світла, камери кругового огляду, 9 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: Subaru

Якщо в Північній Америці новий Subaru Forester пропонують із 2,5-літровою бензиновою четвіркою, то для європейського ринку підготували гібрид. Він оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном на 136 к. с. та 16,7-сильним електромотором. Кросовер зберіг варіатор та фірмовий симетричний повний привід.

До того ж на європейський ринок виходить і відроджений Ford Capri, який став електрокросовером.

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