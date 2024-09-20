Економ-пропозиція: який вигляд має найпростіший Volkswagen Golf 2024 (фото)
Базовий Volkswagen Golf має сталеві диски та механічну коробку передач, проте його комплектацію не можна назвати бідною. Хетчбек отримав сучасну мультимедійну систему, клімат-контроль та набір систем безпеки.
Лінійку оновленого Volkswagen Golf 2024 розширили. В ЄС у продаж надійшла базова версія хетчбек. Її подробиці з’явилися на офіційному сайті німецького автовиробника.
Початковий Volkswagen Golf 2024 у Німеччині коштує від 28 330 євро за варіант із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 116 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Крім того, можна обрати 2,0-літровий 115-сильний турбодизель (такий варіант коштує 31 930 євро).
Хетчбек Volkswagen Golf у базовій версії має 15-дюймові сталеві диски із ковпаками, проте у нього світлодіодні фари, а дверні ручки пофарбовані.
У салоні встановлені віртуальний щиток приладів та сенсорний дисплей мультимедійної системи. До речі, тепер вона доповнена бездротовими Android Auto та Apple CarPlay.
Базова комплектація Volkswagen Golf – не така вже й бідна: безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, бездротова зарядка для смартфонів. Крім того, є набір систем безпеки – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.
Примітно, що новий Volkswagen Golf в Україні дещо дешевший, але багатше оснащений (подібна базова комплектація в нас недоступна). Річ у тім, що у нього інший двигун – 1,4-літрова 150-сильна турбочетвірка стандарту Євро-5.
До речі, нещодавно презентували новий Volkswagen Transporter T7, який кардинально змінився.
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