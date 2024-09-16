Змінився до невпізнання: презентовано новий Volkswagen T7 Transporter (фото)

Новий Volkswagen T7 отримав позашляхову версію та сучасні опції. Мінівен доступний у дизельних, гібридних та електричних модифікаціях.

Related video

На автошоу IAA Transportation 2024 в Ганновері відбувся публічний дебют нового Volkswagen T7. Невдовзі мінівен надійде в продаж за ціною від 36 780 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Позашляховий Volkswagen Transporter Panamericana Фото: Volkswagen

У Ганновер привезли нові Volkswagen Transporter та Caravelle. Тепер вони не мають нічого спільного із VW Multivan, адже збудовані на базі Ford Transit Custom.

Важливо

Volkswagen Caddy отримав оригінальний варіант із "розумними" кріслами (фото)

Від побратима новий Volkswagen T7 відрізняється дизайном передньої частини. Також з’явився позашляховий варіант Panamericana з пластиковим обвісом.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Transporter/Caravelle пропонують у вантажних, пасажирських та вантажопасажирських версіях довжиною 5,05 та 5,45 м. Авто може перевозити до 1,33 тонни та буксирувати 2,8-тонний причіп, а об’єм його вантажного відсіку становить від 5,8 до 9 кубометрів.

Пасажирську модель пропонують у версіях на 6-9 місць Фото: Volkswagen

Пасажирські варіанти доступні у виконанні на 6-9 місць. На передній панелі встановили два дисплеї, а селектор КПП винесений на кермову колонку. Серед доступних опцій з’явилися тризонний клімат-контроль, безключовий доступ та датчик дощу, акустика Harmann Kardon із 14 динаміками та сучасні системи безпеки

Об"єм вантажного відсіку може сягати 9 кубометрів Фото: Volkswagen

Палітру модифікацій Volkswagen T7 розширено: можна обрати 2,0-літрові турбодизелі потужністю 110, 150 та 170 к. с., 232-сильну плагін-гібридну установку та електромотори на 136, 218 і 286 к. с. (із батареєю на 64 кВт∙год). Заплановані варіанти з переднім і повним приводом.

До речі, недавно розсекретили сімейний кросовер Volkswagen Atlas другого покоління.

Також Фокус розповідав про новий Volkswagen Taos 2025.