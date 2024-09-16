Новий флагман: у Києві помітили електромобіль Volkswagen із запасом ходу 700 км (фото)

Volkswagen ID.7 — великий електричний ліфтбек, який є альтернативою Passat. Модель пропонують у версіях потужністю від 204 до 340 к. с.

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В Україну почали завозити нові Volkswagen ID.7. Один із перших електромобілів помітили в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Volkswagen ID.7 продається на українському ринку неофіційно. Як й інші електрокари марки, його переважно імпортують із Китаю, адже в цій країні модель виготовляють. Ціна Volkswagen ID.7 в Україні становить від 31 до 35 тис. доларів.

Новий Volkswagen ID.7 – флагман в електричній лінійці марки. Це обтічний п’ятиметровий ліфтбек, який є альтернативою VW Passat.

У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін. Серед доступних опцій для Volkswagen ID.7 2024 — панорамний дах зі змінним ступенем тонування, проєкція на лобове скло, паркувальний автопілот та сидіння із клімат-контролем.

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Електромобіль Volkswagen ID.7 випускають у версіях потужністю від 204 до 340 к. с. Конкретно це авто є 286-сильним: воно здатне розігнатися до сотні за 6,5 с і розвинути 180 км/год.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.7 доступний із батареями ємністю 82 та 91 кВт∙год: запас ходу становить 620–700 км.

До речі, недавно в Києві бачили дуже рідкісний кросовер збанкрутілої марки.

Також Фокус розповідав про новий Volkswagen T7 Transporter.