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Представлено новий Subaru Forester 2024: як змінився популярний кросовер (фото)

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Фото: Subaru | Дизайн Subaru Forester став виразнішим

Новий Subaru Forester 2024 став виразнішим на вигляд і дещо підріс у розмірах. Кросовер просторіший всередині та отримав сучасні опції.

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На автошоу в Лос-Анджелесі презентували новий Subaru Forester шостого покоління. Кросовер надійде в продаж з початку 2024 року. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Subaru.

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Кросовер зберіг платформу і двигун попередника
Фото: Subaru

Дизайн Subaru Forester 2024

Кросовер Subaru Forester змінився зовні, але виглядає впізнавано і зберігає знайомий силует. Його решітка радіатора збільшена в розмірах і стала глянцевою, фари стали стрілоподібними, а колісні арки і пластиковий обвіс більш виражені.

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В основі авто, як і раніше, лежить архітектура Subaru Global Platform, але кузов посилили і збільшили його жорсткість на 10%. Новий Forester підріс до 4656 мм завдовжки, 1829 мм завширшки і 1730 мм заввишки за незмінної колісної бази в 2670 мм.

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У салоні з'явився 11,6-дюймовий тачскрін
Фото: Subaru

Інтер'єр і комплектація Subaru Forester 2024

Салон Subaru Forester зберіг звичне компонування, а головним нововведенням тут є 11,6-дюймовий портретний тачскрін. Примітно, що кросовер не отримав сучасний віртуальний щиток приладів, але зате покращено якість оздоблення.

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Салон кросовера став просторішим
Фото: Subaru

Автомобіль став просторішим, а об'єм його багажника зріс до 2106 л зі складеними задніми кріслами. Серед опцій з'явилася система автоматичного об'їзду перешкод, а комплекс безпеки EyeSight поліпшено.

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Об'єм багажника сягає 2106 л зі складеними кріслами
Фото: Subaru

Новий Subaru Forester, характеристики

Subaru Forester 2024 дебютував у США зі знайомою опозитною четвіркою об'ємом 2,5 л і потужністю 180 к. с. В інших країнах також запропонують 2,0-літровий мотор, 1,8-літрову турбочетвірку і гібридну установку. Усі версії отримають варіатор і постійний повний привід із функцією векторизації тяги та позашляховим режимом X-Mode.

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