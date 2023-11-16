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Авто

Запас ходу 700 км і великий багажник: у США створили нового конкурента Tesla Model X (фото)

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Фото: Lucid Motors | Lucid Gravity — повнорозмірний електрокросовер із трьома рядами сидінь

Сімейний електрокросовер Lucid Gravity запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Топовий варіант моделі зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди і буксирувати 2,7-тонний причіп.

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Лінійку Lucid Motors розширила ще одна модель — до седана Air приєднався кросовер Gravity. Його презентували на автошоу в Лос-Анджелесі, а виробництво електрокара стартує під кінець 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Lucid.

Lucid Gravity, новий Lucid Gravity, електромобіль Lucid, кросовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
Електрокар може буксирувати 2,7-тонний причіп
Фото: Lucid Motors

Новий Lucid Gravity — великий електрокросовер із трьома рядами сидінь. Модель вартістю приблизно від $80 000 кине виклик Tesla Model X і Mercedes EQS SUV.

Lucid Gravity, новий Lucid Gravity, електромобіль Lucid, кросовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
Запас ходу Lucid Gravity сягає 708 км
Фото: Lucid Motors

Кросовер Lucid Gravity побудований на платформі моделі Air. П'ятиметрове авто вирізняється елегантним обтічним дизайном з плавними лініями кузова і тоненькою діодною оптикою. Дах виконано скляним.

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У салоні на передній частині салону встановлено 34-дюймовий вигнутий OLED-дисплей і окремий сенсорний екран.

Lucid Gravity, новий Lucid Gravity, електромобіль Lucid, кросовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
У салоні встановлено вигнутий дисплей
Фото: Lucid Motors

Електромобіль Lucid Gravity запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Крісла першого ряду можуть бути доповнені електроприводом, вентиляцією і висувними підставками для відпочинку ніг. Об'єм багажника зі складеними сидіннями становить 3171 л, є і відсік спереду.

Lucid Gravity, новий Lucid Gravity, електромобіль Lucid, кросовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
Модель запропонують у версіях на 6 і 7 місць
Фото: Lucid Motors

Характеристики Lucid Gravity повністю не опублікували, але заявлено, що найшвидша версія моделі зможе розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу сягне 708 км. 900-вольтна архітектура дасть змогу швидко зарядитися на 45% (320 км пробігу) всього за 15 хвилин.

Lucid Gravity, новий Lucid Gravity, електромобіль Lucid, кросовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
Об'єм багажника зі складеними сидіннями становить 3171 л
Фото: Lucid Motors

Крім того, електрокросовер зможе буксирувати 2,7-тонний причіп і отримає пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

Lucid продовжить розширювати свій модельний ряд — вже ведеться розробка електропікапа.

Також Фокус розповідав про 1200-сильний Lucid Air Sapphire, що розвиває 330 км/год.