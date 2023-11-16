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Авто

Запас хода 700 км и большой багажник: в США создали нового конкурента Tesla Model X (фото)

Lucid Gravity, новый Lucid Gravity, электромобиль Lucid, кроссовер Lucid, Lucid Gravity 2024
Фото: Lucid Motors | Lucid Gravity — полноразмерный электрокроссовер с тремя рядами сидений

Семейный электрокроссовер Lucid Gravity предложат в версиях на 6 и 7 мест. Топовый вариант модели сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды и буксировать 2,7-тонный прицеп.

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Линейку Lucid Motors расширила еще одна модель — к седану Air присоединился кроссовер Gravity. Его презентовали на автошоу в Лос-Анджелесе, а производство электрокара стартует под конец 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Lucid.

Lucid Gravity, новый Lucid Gravity, электромобиль Lucid, кроссовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
Электрокар может буксировать 2,7-тонный прицеп
Фото: Lucid Motors

Новый Lucid Gravity – большой электрокроссовер с тремя рядами сидений. Модель стоимостью примерно от $80 000 бросит вызов Tesla Model X и Mercedes EQS SUV.

Lucid Gravity, новый Lucid Gravity, электромобиль Lucid, кроссовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
Запас хода Lucid Gravity достигает 708 км
Фото: Lucid Motors

Кроссовер Lucid Gravity построен на платформе модели Air. Пятиметровое авто отличается элегантным обтекаемым дизайном с с плавными линиями кузова и тоненькой диодной оптикой. Крыша выполнена стеклянной.

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В салоне на передней салоне установлены 34-дюймовый изогнутый OLED-дисплей и отдельный сенсорный экран.

Lucid Gravity, новый Lucid Gravity, электромобиль Lucid, кроссовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
В салоне установлен изогнутый дисплей
Фото: Lucid Motors

Электромобиль Lucid Gravity предложат в версиях на 6 и 7 мест. Кресла первого ряда могут быть дополнены электроприводом, вентиляцией и выдвижными подставками для отдыха ног. Объем багажника со сложенными сиденьями составляет 3171 л, есть и отсек спереди.

Lucid Gravity, новый Lucid Gravity, электромобиль Lucid, кроссовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
Модель предложат в версиях на 6 и 7 мест
Фото: Lucid Motors

Характеристики Lucid Gravity полностью не опубликовали, но заявлено, что самая быстрая версия модели сможет разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода достигнет 708 км. 900-вольтная архитектура позволит быструю зарядку на 45% (320 км пробега) всего за 15 минут.

Lucid Gravity, новый Lucid Gravity, электромобиль Lucid, кроссовер Lucid, Lucid Gravity 2024 Fullscreen
Объем багажника со сложенными сиденьями составляет 3171 л
Фото: Lucid Motors

Кроме того, электрокроссовер сможет буксировать 2,7-тонный прицеп и получит пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

Lucid продолжит расширять свой модельный ряд — уже ведется разработка электропикапа.

Также Фокус рассказывал про 1200-сильный Lucid Air Sapphire, развивающий 330 км/ч.