Быстрее Tesla: в США выпустили сверхмощный электромобиль с запасом хода 800 км (фото)

Электромобиль Lucid Air Sapphire оснащен 1200-сильной установкой. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, а максимальная скорость седана составляет 330 км/ч.

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Линейку Lucid Air 2024 наконец пополнила топовая спортивная версия Sapphire. Мощный электромобиль презентовали еще год назад, но только сейчас он добрался до конвейера. Об этом сообщается на официальной странице Lucid Motors в Twitter.

Электрокар получил 1200-сильную установку Фото: Lucid Motors

Новый Lucid Air Sapphire позиционируют, как конкурента топовой Tesla Model S Plaid. Он получился даже мощнее соперника – три его мотора суммарно выдают 1200 л. с.

Электромобиль Lucid Air Sapphire разгоняется до 100 км/ч за 1,89 с, а до 160 км/ч – за 3,87 с. Заезд на ¼ мили (402 м) с места осуществляется за 9 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Разгон до 100 км/ч занимает 1,89 с Фото: Lucid Motors

Улучшить управляемость призваны доработанная подвеска и рулевое управление. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза.

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От стандартного Lucid Air 2024 версия Sapphire отличается карбоновыми обвесом и спойлером, а также 20-дюймовыми дисками с шинами размером 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади.

Салон отделан кожей и алькантарой Фото: Lucid Motors

Салон Lucid Air отделан кожей и алькантарой. Также внутри установлены спортивные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Цена Lucid Air Sapphire стартует с $249 000.

Ранее Фокус сообщал, что роскошные электромобили Lucid Air уже появились и в Украине.

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