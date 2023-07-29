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Авто

General Motors и MG готовят недорогого электрического конкурента Suzuki Jimny (фото)

электрокроссовер MG, электромобиль MG, Baojun Yep, Baojun Yep 2023
Фото: General Motors | Под маркой MG будут выпускать новый Baojun Yep

Электрический кроссовер MG достигает менее 3,4 м в длину. Авто оснащено 68-сильным мотором, а его запас хода превышает 300 км.

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Опубликованы патентные изображения нового электрокроссовера MG. Компактная модель выйдет на рынок в 2025 году. Об этом сообщает сайт Autocar.

Новый MG оказался знакомым, ведь, по сути, это новый Baojun Yep. В этом нет ничего удивительного, так как концерн SAIC, которому принадлежит MG, также является и совладельцем китайского бренда Baojun наряду с General Motors. Некоторые модели Baojun уже поставляются на экспорт под маркой MG.

электромобиль MG, электрокроссовер MG, Baojun Yep, Baojun Yep 2023 Fullscreen
В интернет попали патентные изображения нового MG
Фото: Autocar

От Baojun Yep электромобиль MG ничем не отличается. Компактный кроссовер станет "зеленой" альтернативой сопоставимому по размерам Suzuki Jimy (у которого вскоре также появится электрическая версия).

Важно
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Габариты Baojun Yep 2023:

  • длина – 3385 мм;
  • ширина – 1685 мм;
  • высота – 1721 мм;
  • колесная база – 2110 мм.
электрокроссовер MG, электромобиль MG, Baojun Yep, Baojun Yep 2023 Fullscreen
К двери багажника крепится дисплей
Фото: General Motors

В четырехместном салоне на передней панели установлены два дисплея, а в базовом оснащении есть камера заднего вида и подогрев сидений. Топовая версия получила парковочный автопилот, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, технологии автоматического торможения, контроля полосы и "слепых" зон. Среди опций есть оригинальный дисплей на задней двери.

Салон Baojun Yep 2023, электрокроссовер MG, электромобиль MG, Baojun Yep, Baojun Yep 2023 Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: General Motors

Электромобиль Baojun Yep дебютировал в 68-сильной заднеприводной версии, способной развить 100 км/ч. Позже появится двухмоторный вариант с полным приводом. Аккумуляторная батарея на 28,1 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 303 км. Цена стартует с $11 300.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали большой семейный кроссовер за $35 000.

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