Цена $35 000 и 8 мест: Chevrolet показали недорогой семейный кроссовер (фото)

Кроссовер Chevrolet Traverse стал солиднее на вид и получил полностью новый салон. Модель оснащена мощным турбомотором.

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В США презентован новый Chevrolet Traverse. Большой семейный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с начала 2024 года и будет стоить около 35 000 долларов в базовой версии. Подробности авто раскрыли на официальном сайте General Motors.

Линейку пополнили спортивная и внедорожная версии Фото: General Motors

Новый Chevrolet Traverse обновили в духе старших моделей Tahoe и Suburban и он стал солиднее на вид. Теперь у него высокий капот, широкая решетка радиатора, новые фары и фонари. Центральные стойки крыши напоминают акулий плавник.

Стойки крыши напоминают плавник акулы Фото: General Motors

Кроме того, в линейке модели появились две новых версии. Спортивный Traverse RS отличается черным декором и 22-дюймовыми дисками, а внедорожный Z71 получил "грязевую" 18-дюймовую резину, защиту днища и увеличенный клиренс.

На передней панели появилось два дисплея Фото: General Motors

Салон Chevrolet Traverse 2024 полностью переработан. Кроссовер получил новую переднюю панель, виртуальный щиток приборов и огромный 17,7-дюймовый тачскрин, а селектор КПП перенесли на рулевую колонку.

Как и прежде, кроссовер Chevrolet Traverse предложен в версиях на 7 и 8 мест. Со сложенными задними сиденьями объем багажника составляет 2764 л.

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Базовая комплектация Chevrolet Traverse 2024 расширена и теперь включает подогрев руля и сидений первых двух рядов, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Среди опций появилась технология полуавтономного вождения SuperCruise.

Со сложенными задними креслами объем багажника составляет 2764 л Фото: General Motors

Большие перемены произошли под капотом – вместо 3,6-литрового V6 теперь установлена 2,5-литровая турбочетверка. Она экономичнее и мощнее – развивает 319 л. с. и 430 Нм. В паре с ней работает 8-ступенчатый автомат, а привод может быть передним или полным.

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