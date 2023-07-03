General Motors запустили в производство стильного и мощного конкурента Tesla (фото)

Электрокроссовер Chevrolet Blazer предложат в версиях мощностью до 557 л. с. Самый "дальнобойный" вариант сможет проехать 515 км без подзарядки.

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Новый Chevrolet Blazer 2024 поступил в производство на предприятии в Мексике. Первые фото серийного кроссовера с номером кузова VIN 0001 опубликовал сайт InsideEVs.

Восьмое поколение Chevrolet Blazer претерпело радикальные перемены и стало электрическим. Кроссовер будет конкурентом Tesla Model Y. У авто выразительный мускулистый дизайн и хорошо продуманная аэродинамика, а в салоне установлен огромный тачскрин.

Запас хода электрокара будет достигать 515 км Фото: InsideEVs

Первым на конвейер стал электромобиль Chevrolet Blazer в версии 2LT стоимостью от $47 600. Его запас хода составит 472 км. Вскоре к ней присоединится "дальнобойный" кроссовер Chevrolet Blazer RS за $52 000 с более спортивным дизайном и запасом хода 515 км.

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На осень запланирован старт производства флагманского 557-сильного Chevrolet Blazer SS, способного разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 4 с. Его цена составит $66 000, а запас хода – 467 км.

Chevrolet Blazer SS получит 557-сильную установку Фото: General Motors

Самую дешевую версию Blazer 1LT поставят на конвейер в начале 2024 года. Она будет стоить около $45 000 и сможет проехать примерно 400 км без подзарядки.

Кроме того, вскоре на этом же предприятии стартует производство более доступного электрокроссовера Chevrolet Equinox стоимостью от $30 000. Пока там собирают машины пробной предсерийной партии.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали стильный электрокроссовер с запасом хода 600 км.

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