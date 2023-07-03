General Motors запустили у виробництво стильного і потужного конкурента Tesla (фото)

Електрокросовер Chevrolet Blazer запропонують у версіях потужністю до 557 к. с. Найбільш "далекобійний" варіант зможе проїхати 515 км без підзарядки.

Related video

Новий Chevrolet Blazer 2024 надійшов у виробництво на підприємстві в Мексиці. Перші фото серійного кросовера з номером кузова VIN 0001 опублікував сайт InsideEVs.

Восьме покоління Chevrolet Blazer зазнало радикальних змін і стало електричним. Кросовер буде конкурентом Tesla Model Y. У авто виразний м'язистий дизайн і добре продумана аеродинаміка, а в салоні встановлено величезний тачскрін.

Запас ходу електрокара сягатиме 515 км Фото: InsideEVs

Першим на конвеєр став електромобіль Chevrolet Blazer у версії 2LT вартістю від $47 600. Його запас ходу становитиме 472 км. Незабаром до неї приєднається "далекобійний" кросовер Chevrolet Blazer RS за $52 000 з більш спортивним дизайном і запасом ходу 515 км.

Важливо

В Україні з'явилися дешеві електрокросовери Chevrolet із запасом ходу понад 500 км (фото)

На осінь заплановано старт виробництва флагманського 557-сильного Chevrolet Blazer SS, здатного розігнатися до 100 км/год менш ніж за 4 с. Його ціна становитиме $66 000, а запас ходу — 467 км.

Chevrolet Blazer SS отримає 557-сильну установку Фото: General Motors

Найдешевшу версію Blazer 1LT поставлять на конвеєр на початку 2024 року. Вона коштуватиме близько $45 000 і зможе проїхати приблизно 400 км без підзарядки.

Крім того, незабаром на цьому ж підприємстві стартує виробництво більш доступного електрокросовера Chevrolet Equinox вартістю від $30 000. Поки що там збирають машини пробної передсерійної партії.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали стильний електрокросовер із запасом ходу 600 км.

Також ми писали, що Chevrolet Cruze знімають з виробництва.