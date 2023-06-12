Chevrolet знімуть із виробництва популярну доступну модель: відома причина (фото)

Chevrolet Cruze виробляють з 2008 року і вже зібрали понад 2,5 мільйона цих авто. У різні часи модель випускали в 11 країнах світу.

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General Motors припинять випуск моделі Chevrolet Cruze. Останні її екземпляри залишать конвеєр до кінця цього року. Про це стало відомо журналістам сайту Traced News.

На даний момент новий Chevrolet Cruze випускають лише в Аргентині. Після припинення складання моделі підприємство наростить випуск кросовера Chevrolet Tracker.

В останні роки Chevrolet Cruze збирають лише в Аргентині Фото: General Motors

Причина відмови General Motrs від недорогої моделі відома — попит на неї різко впав останніми роками. Покупці відмовляються від седанів та хетчбеків С-класу на користь кросоверів.

Якщо у 2012 році у світі продали понад 600 тисяч Chevrolet Cruze, а у 2014 – випустили мільйонний Cruze, то у 2019 році реалізували лише 82 тис. авто.

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Ще 10 років тому Chevrolet Cruze випускали в США та ще десятці країн світу. Однак поступово збирання моделі стали припиняти. У 2015 році вона залишила європейський та австралійський ринки, а у 2019 – північноамериканський та китайський (у Китаї на зміну Cruze прийшов Chevrolet Monza ).

Chevrolet Cruze випускають із 2008 року Фото: General Motors

Останнім часом хетчбек та седан Chevrolet Cruze другого покоління виробляли лише в Аргентині для країн Південної Америки. Їх пропонують з 1,4-літровим 153-сильним турбомотором та 6-ступінчастою автоматичною КПП.

Chevrolet Cruze випускали з 2008 року. 2016 року з'явилося друге покоління моделі С-класу. Усього випущено понад 2,5 мільйона цих авто.

Примітно, що молодшого брата Cruze – Chevrolet Aveo – нещодавно відродили. Нова його генерація вже надійшла у продаж.

Також Фокус повідомляв, що доступний електрокар Chevrolet встановив рекорд дальності ходу.