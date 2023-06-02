Повернення бюджетного бестселера: на ринок виходить новий Chevrolet Aveo 2023 (фото)

Chevrolet Aveo 2023 став соліднішим на вигляд і дещо підріс у розмірах. Базова комплектація моделі включає камеру заднього виду та парктронік.

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Новий Chevrolet Aveo четвертого покоління надійшов у виробництво та виходить на ринок. Хетчбек вже надійшов у продаж, а найближчим часом до нього приєднається седан. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Модель оснащена 1,5-літровим 98-сильним двигуном Фото: General Motors

Першими купити Chevrolet Aveo зможуть жителі Мексики, адже саме в цій країні налагоджено випуск моделі (також її збиратимуть у Китаї). Хетчбек коштує від 16 750 доларів, а седан буде дешевшим — від 16 000 доларів.

Новий Chevrolet Aveo 2023 став стриманішим на вигляд. У дизайні побільшало граней, а широкі грати радіатора поєднуються з великими фарами.

Седан дешевший за хетчбек Фото: General Motors

Автомобіль більший за попередника: хетчбек Chevrolet Aveo сягає 4170 мм в довжину, а седан — 4490 мм. Ширина (1695 мм), висота (1490 мм) та колісна база (2550 мм) у двох моделей однакові. Об'єм бажаника Chevrolet Aveo складає 304 л, а седана – 475 л.

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У салоні кермо плескато, а прилади розділені екраном бортового комп'ютера. Базова комплектація розширена та включає 8-дюймовий тачскрин, 6 подушок безпеки, кондиціонер, парктронік та камеру заднього виду. Топовий варіант додає клімат-контроль та 15-дюймові литі диски.

Базова комплектація включає камеру заднього виду Фото: General Motors

Новий Chevrolet Aveo доступний виключно з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 98 к. с. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП та варіатор.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors презентували свій флагманський представницький седан.

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