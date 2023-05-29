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Стильний флагман: Cadillac презентував недорогого конкурента Audi A8 та BMW 7 Series (фото)

Cadillac CT6 2024, Cadillac CT6, новий Cadillac CT6, седан Cadillac
Фото: General Motors | Широкі грати радіатора поєднуються з тоненькими діодними фарами

Седан Cadillac CT6 другого покоління став елегантнішим на вигляд і отримав набір сучасних технологій. З лінійки моделі зникли гібридна версія та топовий варіант з V8.

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У Китаї відбулася презентація нового Cadillac CT6. Друге покоління флагманського седана F-класу надходить у продаж із літа за ціною від 50 800 до 66 300 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

Cadillac CT6 2024, Cadillac CT6, новий Cadillac CT6, седан Cadillac Fullscreen
Дизайн седана став елегантніше
Фото: General Motors

Новий Cadillac CT6, як і його попередник, випускатиметься в Китаї. Виробництво моделі у США припинено у 2020 році і на північноамериканському ринку почали продавати седани китайської збірки.

Седан Cadillac CT6 2024 став елегантнішим на вигляд – у нього більш плавні лінії кузова та похилий дах. Фірмова широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами, а ліхтарі нагадують кілі Cadillac 50-х років.

Cadillac CT6 2024, Cadillac CT6, новий Cadillac CT6, седан Cadillac Fullscreen
На передній панелі встановлено великий вигнутий дисплей
Фото: General Motors

Конкурентами CT6 стануть набагато дорожчі Audi A8, BMW 7 Series та Lexus LS. Модель, як і раніше, побудована на платформі GM Omega і за габаритами порівнянна з попередником.

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Розміри Cadillac CT6 2024:

  • довжина – 5223 мм;
  • ширина – 1890 мм;
  • висота – 1473 мм;
  • колісна база – 3109 мм.
Cadillac CT6 2024, Cadillac CT6, новий Cadillac CT6, седан Cadillac Fullscreen
Салон оздоблений шкірою Nappa та деревом
Фото: General Motors

В обробці салону використані шкіра Nappa та дерево, а підсвічування може змінювати колір (доступні 26 різних відтінків). На передній панелі встановлено вигнутий 33-дюймовий дисплей. Серед опцій є 1400-ватна акустика AKG, паркувальний автопілот та система напівавтономного водіння Super Cruise.

Новий Cadillac CT6 дебютував із 2,0-літровою турбочетвіркою на 237 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 7,5 сек і розвиває 230 км/год, а середня витрата палива становить 7,7 л/100 км. Потім має з'явитися 3,0-літровий V6 твін-турбо потужністю близько 400 к. с., а ось від V8 та гібридного варіанту відмовилися.

Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac розсекретив свій найдешевший кросовер.

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