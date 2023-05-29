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Авто

Стильный флагман: Cadillac презентовал недорогого конкурента Audi A8 и BMW 7 Series (фото)

Cadillac CT6 2024, Cadillac CT6, новый Cadillac CT6, седан Cadillac
Фото: General Motors | Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами

Седан Cadillac CT6 второго поколения стал элегантнее на вид и получил набор современных технологий. Из линейки модели исчезли гибридная версия и топовый вариант с V8.

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В Китае состоялась презентация нового Cadillac CT6. Второе поколение флагманского седана F-класса поступает в продажу с лета по цене от 50 800 до 66 300 долларов. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Cadillac CT6 2024, Cadillac CT6, новый Cadillac CT6, седан Cadillac Fullscreen
Дизайн седана стал элегантнее
Фото: General Motors

Новый Cadillac CT6, как и его предшественник, будет выпускаться в Китае. Производство модели в США прекращено в 2020 году и на североамериканском рынке начали продавать седаны китайской сборки.

Седан Cadillac CT6 2024 стал элегантнее на вид – у него более плавные линии кузова и покатая крыша. Фирменная широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а фонари напоминают кили Cadillac 50-х годов.

Cadillac CT6 2024, Cadillac CT6, новый Cadillac CT6, седан Cadillac Fullscreen
На передней панели установлен большой изогнутый дисплей
Фото: General Motors

Конкурентами CT6 станут гораздо более дорогие Audi A8, BMW 7 Series и Lexus LS. Модель по-прежнему построена на платформе GM Omega и по габаритам сопоставима с предшественником.

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Размеры Cadillac CT6 2024:

  • длина – 5223 мм;
  • ширина – 1890 мм;
  • высота – 1473 мм;
  • колесная база – 3109 мм.
Cadillac CT6 2024, Cadillac CT6, новый Cadillac CT6, седан Cadillac Fullscreen
Салон отделан кожей Nappa и деревом
Фото: General Motors

В отделке салона использованы кожа Nappa и дерево, а подсветка может менять цвет (доступны 26 разных оттенков). На передней панели устанолвлен изогнутый 33-дюймовый дисплей. Среди опций есть 1400-ваттная акустика AKG, парковочный автопилот и система полуавтономного вождения Super Cruise.

Новый Cadillac CT6 дебютировал с 2,0-литровой турбочетверкой на 237 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и развивает 230 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,7 л/100 км. Позже должен появиться 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью около 400 л. с., а вот от V8 и гибридного варианта отказались.

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