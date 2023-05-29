Стильный флагман: Cadillac презентовал недорогого конкурента Audi A8 и BMW 7 Series (фото)

Седан Cadillac CT6 второго поколения стал элегантнее на вид и получил набор современных технологий. Из линейки модели исчезли гибридная версия и топовый вариант с V8.

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В Китае состоялась презентация нового Cadillac CT6. Второе поколение флагманского седана F-класса поступает в продажу с лета по цене от 50 800 до 66 300 долларов. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Дизайн седана стал элегантнее Фото: General Motors

Новый Cadillac CT6, как и его предшественник, будет выпускаться в Китае. Производство модели в США прекращено в 2020 году и на североамериканском рынке начали продавать седаны китайской сборки.

Седан Cadillac CT6 2024 стал элегантнее на вид – у него более плавные линии кузова и покатая крыша. Фирменная широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а фонари напоминают кили Cadillac 50-х годов.

На передней панели установлен большой изогнутый дисплей Фото: General Motors

Конкурентами CT6 станут гораздо более дорогие Audi A8, BMW 7 Series и Lexus LS. Модель по-прежнему построена на платформе GM Omega и по габаритам сопоставима с предшественником.

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Размеры Cadillac CT6 2024:

длина – 5223 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1473 мм;

колесная база – 3109 мм.

Салон отделан кожей Nappa и деревом Фото: General Motors

В отделке салона использованы кожа Nappa и дерево, а подсветка может менять цвет (доступны 26 разных оттенков). На передней панели устанолвлен изогнутый 33-дюймовый дисплей. Среди опций есть 1400-ваттная акустика AKG, парковочный автопилот и система полуавтономного вождения Super Cruise.

Новый Cadillac CT6 дебютировал с 2,0-литровой турбочетверкой на 237 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и развивает 230 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,7 л/100 км. Позже должен появиться 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью около 400 л. с., а вот от V8 и гибридного варианта отказались.

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