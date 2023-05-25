General Motors показали необычного электрического конкурента Suzuki Jimny за $11 300 (фото)

Электромобиль Baojun Yep достигает менее 3,5 м в длину и весит всего тонну. У него богатое оснащение и приличный запас хода в 303 км.

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В Китае официально презентовали новый Baojun Yep. Компактный электрический внедорожник поступает в продажу по цене от 79 800 юаней ($11 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Автомобиль достигает всего 3385 мм в длину Фото: General Motors

Электромобиль Baojun Yep создан специалистами General Motors, ведь именно этот концерн владеет китайской маркой. Ряд ее моделей уже продаются за пределами Китая, так что внедорожник имеет шанс появиться и в других странах.

К двери багажника крепится дисплей Фото: General Motors

Новый Baojun Yep – миниатюрный внедорожник с классическим двухобъемным дизайном. У него вертикальные стойки крыши и короткие свесы кузова. Наряду со стандартной версией предложен ретро-вариант с обилием хрома в отделке. Еще одной "фишкой" модели является опционный дисплей на двери багажника – посредством экрана можно передавать сообщения водителям других авто.

По габаритам четырехместный внедорожник сопоставим с Suzuki Jimny. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 715 л, также есть 35-литровый передний отсек.

На передней панели установлены два экрана Фото: General Motors

Размеры Baojun Yep 2023:

длина – 3385 мм;

ширина – 1685 мм;

высота – 1721 мм;

колесная база – 2110 мм.

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Хотя модель бюджетная, в салоне на передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея, а базовая комплектация включает подогрев сидений и камеру заднего вида. В топовой версии за $12 700 есть камеры кругового обзора, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

Со сложенными задними сиденьями получается 715-литровый багажник Фото: General Motors

Новый Baojun Yep дебютировал в 68-сильной заднеприводной версии, но позже появится и более мощный вариант с полным приводом. Внедорожник весом 1006 кг может развить 100 км/ч.

Запас хода электрокара составляет 303 км Фото: General Motors

Электромобиль Baojun Yep оснащен батареей на 28,1 кВт∙ч, а его запас хода составляет 303 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за 35 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Baojun Yep в скором времени получит версию в кузове пикап.

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