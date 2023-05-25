Доступный премиум: Cadillac показал самый дешевый кроссовер по цене Toyota RAV4 (фото)

Новый Cadillac GT4 — самая доступная модель в линейке марки. Компактный кроссовер станет более дешевым конкурентом Audi Q3 и BMW X2.

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Опубликованы официальные фото Cadillac GT4. Компактный премиальный кроссовер в ближайшее время поступит в продажу по цене от 34 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Кроссовер будут оснащать бензиновыми турбомоторами Фото: General Motors

Новый Cadillac GT4 станет самой дешевой моделью в современной линейке марки. Для снижения его себестоимости производство кроссовера наладят в Китае – на одном предприятии с флагманским седаном Cadillac CT6 второго поколения.

Дизайн Cadillac GT4 выполнен в знакомом граненом стиле. У кроссовера длинный капот, высокая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а сзади по краям кузова установлены Г-образные фонари.

В салоне установлен большой изогнутый дисплей Фото: General Motors

Конкурентами модели станут Audi Q3 и BMW X2. Она станет более доступной альтернативой сопоставимому по габаритам Cadillac XT4.

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Размеры Cadillac GT4 2024:

длина – 4633 мм;

ширина – 1878 мм;

высота – 1535 мм;

колесная база – 2800 мм.

Базовая версия модели будет стоить около 34 0000 долларов Фото: General Motors

В салоне по примеру старших Cadillac установлен большой изогнутый дисплей на передней панели. Рычаг КПП вынесен на рулевую колонку, а передние сиденья разделены высокой консолью.

Кроссовер Cadillac GT4 предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (204 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.). Максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Будут доступны версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors возвращаются в Европу и будут продавать электромобили.

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