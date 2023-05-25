Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Доступный премиум: Cadillac показал самый дешевый кроссовер по цене Toyota RAV4 (фото)

Cadillac GT4, кроссовер Cadillac, новый Cadillac GT4, Cadillac GT4 2024
Фото: General Motors | Дизайн Cadillac GT4 выполнен в фирменном стиле марки

Новый Cadillac GT4 — самая доступная модель в линейке марки. Компактный кроссовер станет более дешевым конкурентом Audi Q3 и BMW X2.

Related video

Опубликованы официальные фото Cadillac GT4. Компактный премиальный кроссовер в ближайшее время поступит в продажу по цене от 34 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Cadillac GT4, кроссовер Cadillac, новый Cadillac GT4, Cadillac GT4 2024 Fullscreen
Кроссовер будут оснащать бензиновыми турбомоторами
Фото: General Motors

Новый Cadillac GT4 станет самой дешевой моделью в современной линейке марки. Для снижения его себестоимости производство кроссовера наладят в Китае – на одном предприятии с флагманским седаном Cadillac CT6 второго поколения.

Дизайн Cadillac GT4 выполнен в знакомом граненом стиле. У кроссовера длинный капот, высокая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а сзади по краям кузова установлены Г-образные фонари.

Cadillac GT4, кроссовер Cadillac, новый Cadillac GT4, Cadillac GT4 2024 Fullscreen
В салоне установлен большой изогнутый дисплей
Фото: General Motors

Конкурентами модели станут Audi Q3 и BMW X2. Она станет более доступной альтернативой сопоставимому по габаритам Cadillac XT4.

Важно
General Motors презентовали недорогой седан премиум-класса в ретро-стиле (фото)
General Motors презентовали недорогой седан премиум-класса в ретро-стиле (фото)

Размеры Cadillac GT4 2024:

  • длина – 4633 мм;
  • ширина – 1878 мм;
  • высота – 1535 мм;
  • колесная база – 2800 мм.
Cadillac GT4, кроссовер Cadillac, новый Cadillac GT4, Cadillac GT4 2024 Fullscreen
Базовая версия модели будет стоить около 34 0000 долларов
Фото: General Motors

В салоне по примеру старших Cadillac установлен большой изогнутый дисплей на передней панели. Рычаг КПП вынесен на рулевую колонку, а передние сиденья разделены высокой консолью.

Кроссовер Cadillac GT4 предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (204 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.). Максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Будут доступны версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors возвращаются в Европу и будут продавать электромобили.

Также мы писали, что у Cadillac Escalade уже в 2023 году появится электрическая версия.