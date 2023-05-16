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Авто

General Motors презентовали недорогой седан премиум-класса в ретро-стиле (фото)

Buick LaCrosse 2023, Buick LaCrosse, новый Buick LaCrosse, седан Buick
Фото: General Motors | Внешность Buick LaCrosse выполнена в ретро-стиле

Новый Buick LaCrosse стал компактнее, а его дизайн выполнен в ретро-стиле. Седан предложен в с бензиновыми турбомоторами мощностью от 180 до 237 л. с.

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В Китае состоялась презентация четвертого поколения Buick LaCrosse. Премиальный седан Е-класса поступает в продажу по цене от 25 800 долларов. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Buick LaCrosse 2023, Buick LaCrosse, новый Buick LaCrosse, седан Buick Fullscreen
Выпуск седана налажен в Китае
Фото: General Motors

Место для премьеры модели выбрано не зря, ведь Buick LaCrosse сейчас выпускается исключительно в Китае – сборка модели в США прекращена еще в 2019 году.

Дизайн Buick LaCrosse 2023 выполнен в новом фирменном стиле, что сделало седан похожим на кроссовер Buick Envicta и электрокар Electra E5. У авто выраженный "нос", широкая решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары. В профиль LaCrosse выглядит элегантно благодаря покатой крыше.

Buick LaCrosse 2023, Buick LaCrosse, новый Buick LaCrosse, седан Buick Fullscreen
У седана покатая аркообразная крыша
Фото: General Motors

Новый Buick LaCrosse сохранил платформу предшественника, но при этом стал немного компактнее.

Размеры Buick LaCrosse 2023:

  • длина – 4996 мм;
  • ширина – 1866 мм;
  • высота – 1472 мм;
  • колесная база – 2905 мм.
Buick LaCrosse 2023, Buick LaCrosse, новый Buick LaCrosse, седан Buick Fullscreen
На передней панели установлен 30-дюймовый дисплей
Фото: General Motors

В салоне на передней панели установлен большой 30-дюймовый дисплей. Также обращают на себя внимание четырехспицевый руль и двухуровневая центральная консоль. Объем багажника равен 506 л.

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Buick LaCrosse 2023, Buick LaCrosse, новый Buick LaCrosse, седан Buick Fullscreen
Объем багажника составляет 506 л
Фото: General Motors

Седан Buick LaCrosse 2023 предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (180 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.). В первом случае установлен вариатор, во втором – 9-ступенчатый автомат.

Ранее Фокус сообщал, что Buick готовит нового конкурента Audi Q5 и Lexus NX.

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