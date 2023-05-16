General Motors презентували недорогий седан преміумкласу у ретростилі (фото)
Новий Buick LaCrosse став компактнішим, а його дизайн виконаний у ретростилістиці. Седан запропонований з бензиновими турбомоторами потужністю від 180 до 237 к. с.
У Китаї відбулася презентація четвертого покоління Buick LaCrosse. Преміальний седан Е-класу надходить у продаж за ціною від 25 800 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.
Місце для прем'єри моделі вибрано не дарма, адже Buick LaCrosse зараз випускається виключно в Китаї – складання моделі у США припинено ще 2019 року.
Дизайн Buick LaCrosse 2023 виконаний у новому фірмовому стилі, що зробило седан схожим на кросовер Buick Envicta та електрокар Electra E5. У авто виражений "ніс", широка радіаторна решітка і тоненькі світлодіодні фари. У профіль LaCrosse виглядає елегантно завдяки похилим даху.
Новий Buick LaCrosse зберіг платформу попередника, але при цьому став трохи компактнішим.
Розміри Buick LaCrosse 2023:
- довжина – 4996 мм;
- ширина – 1866 мм;
- висота – 1472 мм;
- колісна база – 2905 мм.
У салоні на передній панелі встановлено великий 30-дюймовий дисплей. Також привертають увагу чотириспицеве кермо та дворівнева центральна консоль. Об'єм багажника складає 506 л.Важливо
Топова версія Avenir за $34 500 оснащена тризонним клімат-контролем, вентиляцією та масажем усіх сидінь, камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем. Салон оздоблений перфорованою шкірою.
Седан Buick LaCrosse 2023 пропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (180 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.). У першому випадку встановлено варіатор, у другому – 9-ступінчастий автомат.
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