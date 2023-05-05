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General Motors презентували потужний брутальний пікап для серйозного бездоріжжя (фото)

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Фото: General Motors | Кліренс GMC Sierra HD AT4X збільшений до 299 мм

Пікап GMC Sierra HD AT4X отримав позашляхову гуму, посилену підвіску та захист днища, а його кліренс збільшений. Нову модель пропонують виключно з топовими 6,6-літровими V8.

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У лінійці GMC Sierra HD 2024 з'явиться нова екстремальна версія AT4X. Великий повнорозмірний пікап підготували до важкого бездоріжжя і з осені стартують його продажі. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

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Версія AEV Edition отримала лебідку та сталеві бампери
Фото: General Motors

Новий GMC Sierra HD AT4X відрізняється від стандартної моделі зміненою решіткою радіатора та величезними 35-дюймовими позашляховими шинами Goodyear Wrangler Territory. Крім того, кліренс пікапа збільшений до 299 мм, а його днище отримало додатковий алюмінієвий захист.

За окрему платню запропоновано опціонний пакет AEV Edition. Він додає сталеві бампери з буксирувальними гаками, лебідку та спеціальні 18-дюймові диски.

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Салон пікапа оздоблений шкірою
Фото: General Motors

Салон GMC Sierra HD AT4X оздоблений шкірою. Список опцій поповнили масаж передніх сидінь і акустика Bose з 12 динаміками.

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Пікап GMC Sierra HD AT4X пропонують лише з величезними 6,6-літровими V8. Бензиновий двигун розвиває 401 к. с. та 850 Нм, а турбодизель — 470 к. с. та 1320 Нм. Обидві версії можуть буксирувати причіп вагою 8,4 тонн.

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GMC Sierra HD AT4X може буксирувати 8,4-тонний причіп
Фото: General Motors

Стандартними є 10-ступінчаста автоматична КПП та повний привід із понижувальною передачею. Поліпшити прохідність покликані посилені амортизатори, електронний задній диференціал і спеціальний позашляховий режим з особливими налаштуваннями двигуна трансмісії та системи стабілізації.

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