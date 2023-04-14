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General Motors показали сімейний електрокросовер за $30 500 із запасом ходу 600 км (фото)

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Фото: General Motors | Buick Electra E5 коштує від 30 500 доларів

Електрокросовер Buick Electra E5 запропонований у версіях потужністю від 204 до 288 к. с. з переднім та повним приводом. Топовий варіант моделі розганяється до 100 км/год за 6,7 с.

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У Китаї офіційно презентували новий Buick Electra E5. Недорогий електричний кросовер надходить у продаж за ціною від 30500 до 40500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Buick Electra E5, Buick Electra, електромобіль Buick, новий Buick Electra, Buick Electra 2024 Fullscreen
Електрокар запропонований у версіях потужністю 204-288 к. с.
Фото: General Motors

Саме у Китаї налагодять виробництво Buick Electra E5. Пізніше модель почнуть постачати до інших країн. Прототипи Electra вже бачили під час тестів у США.

Електромобіль Buick Electra E5 – п'ятимісний середньорозмірний кросовер із елегантним дизайном. У нього плавні обводи кузова, вираженим "носом" та тоненькою діодною передньою оптикою. Віконна лінія вигнута, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Buick Electra E5, Buick Electra, електромобіль Buick, новий Buick Electra, Buick Electra 2024 Fullscreen
На передній панелі встановлено вигнутий 30-дюймовий дисплей
Фото: General Motors

Розміри Buick Electra E5:

  • довжина – 4892 мм;
  • ширина – 1905 мм;
  • висота – 1655 мм;
  • колісна база – 2954 мм.
Buick Electra E5, Buick Electra, електромобіль Buick, новий Buick Electra, Buick Electra 2024 Fullscreen
Панорамний дах є стандартним
Фото: General Motors

У салоні на передній панелі встановлений 30-дюймовий вигнутий дисплей. Панорамний дах є стандартним, а серед опцій є акустика Bose з 14 динаміками та система напівавтономного водіння. Об'єм багажника становить 502-1658 л.

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Як і всі електромобілі General Motors новий Buick Electra E5 побудований на платформі Ultium. Кросовер запропонований у передньопривідних версіях на 204 та 245 к. с., а також у повнопривідному 288-сильному варіанті. Найпотужніший кросовер розганяється до 100 км/год за 6,7 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Buick Electra E5, Buick Electra, електромобіль Buick, новий Buick Electra, Buick Electra 2024 Fullscreen
Об'єм багажника складає 502-1658 л
Фото: CarNewsChina

На вибір доступні батареї ємністю 68 та 80 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 545 км., у другому – 603-620 км.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors готують потужних конкурентів Porsche Macan та Cayenne.

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