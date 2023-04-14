General Motors показали сімейний електрокросовер за $30 500 із запасом ходу 600 км (фото)

Електрокросовер Buick Electra E5 запропонований у версіях потужністю від 204 до 288 к. с. з переднім та повним приводом. Топовий варіант моделі розганяється до 100 км/год за 6,7 с.

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У Китаї офіційно презентували новий Buick Electra E5. Недорогий електричний кросовер надходить у продаж за ціною від 30500 до 40500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Електрокар запропонований у версіях потужністю 204-288 к. с. Фото: General Motors

Саме у Китаї налагодять виробництво Buick Electra E5. Пізніше модель почнуть постачати до інших країн. Прототипи Electra вже бачили під час тестів у США.

Електромобіль Buick Electra E5 – п'ятимісний середньорозмірний кросовер із елегантним дизайном. У нього плавні обводи кузова, вираженим "носом" та тоненькою діодною передньою оптикою. Віконна лінія вигнута, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

На передній панелі встановлено вигнутий 30-дюймовий дисплей Фото: General Motors

Розміри Buick Electra E5:

довжина – 4892 мм;

ширина – 1905 мм;

висота – 1655 мм;

колісна база – 2954 мм.

Панорамний дах є стандартним Фото: General Motors

У салоні на передній панелі встановлений 30-дюймовий вигнутий дисплей. Панорамний дах є стандартним, а серед опцій є акустика Bose з 14 динаміками та система напівавтономного водіння. Об'єм багажника становить 502-1658 л.

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Як і всі електромобілі General Motors новий Buick Electra E5 побудований на платформі Ultium. Кросовер запропонований у передньопривідних версіях на 204 та 245 к. с., а також у повнопривідному 288-сильному варіанті. Найпотужніший кросовер розганяється до 100 км/год за 6,7 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Об'єм багажника складає 502-1658 л Фото: CarNewsChina

На вибір доступні батареї ємністю 68 та 80 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 545 км., у другому – 603-620 км.

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