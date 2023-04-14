General Motors показали семейный электрокроссовер за $30 500 с запасом хода 600 км (фото)

Электрокроссовер Buick Electra E5 предложен в версиях мощностью от 204 до 288 л. с. с передним и полным приводом. Топовый вариант модели разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с.

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В Китае официально презентовали новый Buick Electra E5. Недорогой электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 30 500 до 40 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Электрокар предложен в версиях мощностью 204-288 л. с. Фото: General Motors

Именно в Китае наладят производство Buick Electra E5. Позже модель начнут поставлять и в другие страны. Прототипы Electra уже видели во время тестов в США.

Электромобиль Buick Electra E5 – пятиместный среднеразмерный кроссовер с элегантным дизайном. У него плавные обводы кузова, выраженным "носом" и тоненькой диодной передней оптикой. Оконная линия изогнута, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

На передней панели установлен изогнутый 30-дюймовый дисплей Фото: General Motors

Размеры Buick Electra E5:

длина – 4892 мм;

ширина – 1905 мм;

высота – 1655 мм;

колесная база – 2954 мм.

Панорамная крыша является стандартной Фото: General Motors

В салоне на передней панели установлен изогнутый 30-дюймовый дисплей. Панорамная крыша является стандартной, а среди опций есть акустика Bose с 14 динамиками и система полуавтономного вождения. Объем багажника составляет 502-1658 л.

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Как и все электромобили General Motors, новый Buick Electra E5 построен на платформе Ultium. Кроссовер предложен в переднеприводных версиях на 204 и 245 л. с., а также в полноприводном 288-сильном варианте. Самый мощный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Объем багажника составляет 502-1658 л Фото: CarNewsChina

На выбор доступны батареи емкостью 68 и 80 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 545 км, во втором – 603-620 км.

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