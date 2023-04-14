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Авто

General Motors показали семейный электрокроссовер за $30 500 с запасом хода 600 км (фото)

Buick Electra E5, Buick Electra, электромобиль Buick, новый Buick Electra, Buick Electra 2024
Фото: General Motors | Buick Electra E5 стоит от 30 500 долларов

Электрокроссовер Buick Electra E5 предложен в версиях мощностью от 204 до 288 л. с. с передним и полным приводом. Топовый вариант модели разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с.

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В Китае официально презентовали новый Buick Electra E5. Недорогой электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 30 500 до 40 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Buick Electra E5, Buick Electra, электромобиль Buick, новый Buick Electra, Buick Electra 2024 Fullscreen
Электрокар предложен в версиях мощностью 204-288 л. с.
Фото: General Motors

Именно в Китае наладят производство Buick Electra E5. Позже модель начнут поставлять и в другие страны. Прототипы Electra уже видели во время тестов в США.

Электромобиль Buick Electra E5 – пятиместный среднеразмерный кроссовер с элегантным дизайном. У него плавные обводы кузова, выраженным "носом" и тоненькой диодной передней оптикой. Оконная линия изогнута, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Buick Electra E5, Buick Electra, электромобиль Buick, новый Buick Electra, Buick Electra 2024 Fullscreen
На передней панели установлен изогнутый 30-дюймовый дисплей
Фото: General Motors

Размеры Buick Electra E5:

  • длина – 4892 мм;
  • ширина – 1905 мм;
  • высота – 1655 мм;
  • колесная база – 2954 мм.
Buick Electra E5, Buick Electra, электромобиль Buick, новый Buick Electra, Buick Electra 2024 Fullscreen
Панорамная крыша является стандартной
Фото: General Motors

В салоне на передней панели установлен изогнутый 30-дюймовый дисплей. Панорамная крыша является стандартной, а среди опций есть акустика Bose с 14 динамиками и система полуавтономного вождения. Объем багажника составляет 502-1658 л.

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Как и все электромобили General Motors, новый Buick Electra E5 построен на платформе Ultium. Кроссовер предложен в переднеприводных версиях на 204 и 245 л. с., а также в полноприводном 288-сильном варианте. Самый мощный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Buick Electra E5, Buick Electra, электромобиль Buick, новый Buick Electra, Buick Electra 2024 Fullscreen
Объем багажника составляет 502-1658 л
Фото: CarNewsChina

На выбор доступны батареи емкостью 68 и 80 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 545 км, во втором – 603-620 км.

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