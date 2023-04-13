General Motors готовят сверхмощных конкурентов Porsche Cayenne и Macan (фото)

Спортивные кроссоверы выпустят под брендом Chevrolet Corvette. Модели будут доступны в бензиновых и электрических версиях.

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Chevrolet Corvette ждут большие перемены. В General Motors планируют выпустить целую линейку моделей под этим брендом и среди них будут кроссоверы. Подробности новинок стали известны изданию Car and Driver.

Информация про кроссовер Chevrolet Corvette появилась давно. В General Motors даже публиковали его рендер, а еще модель попала на видео с другими новинками концерна. Однако теперь стало известно, что таких авто будет сразу два. Компактная модель стоимостью от 60 000 долларов станет более доступным конкурентом Porsche Macan и Maserati Grecale тогда, как кроссовер покрупнее бросит вызов Porsche Cayenne, BMW X6 и Maserati Ghibli.

General Motors публиковали рендер кроссовера Corvette Фото: General Motors

Сообщается, что более доступный кроссовер Corvette покажут в конце нынешнего года, а его продажи стартуют во второй половине 2024-го. Выпуск наладят на предприятии, где сейчас выпускают Chevrolet Camaro (его, как известно, снимут с производства в январе).

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Такое решение выглядит логичным, ведь кроссоверы Chevrolet Corvette построят на платформе GM Alpha, которую используют Camaro, а также Cadillac CT4 и CT5.

Кроссовер Corvette попал на видео с новинками General Motors Фото: autoevolution.com

Судя по рендерам, дизайн авто будет выдержан в духе купе Chevrolet Corvette C8 Stingray. Более компактная модель получит 2,0-литровую турбочетверку мощностью около 300 л. с. и 400-сильный V6 твин-турбо.

Большой кроссовер в базовом исполнении получит 6,2-литровый V8 от стандартного Corvette Corvette Stingray. Его топовую модификацию оснастят 680-сильной компрессорной версией этого мотора – как у заряженного Cadillac Escalade-V. Также стало известно, что со временем появятся еще и электрические версии моделей.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили классический Chevrolet Corvette 1976 года без пробега.

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