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Авто

General Motors готують надпотужних конкурентів Porsche Cayenne та Macan (фото)

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Дизайн кросоверів виконають у дусі Corvette Corvette Stingray

Спортивні кросовери випустять під брендом Chevrolet Corvette. Моделі будуть доступні в бензинових та електричних версіях.

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На Chevrolet Corvette чекають великі зміни. General Motors планують випустити цілу лінійку моделей під цим брендом і серед них будуть кросовери. Подробиці новинок відомі виданню Car and Driver.

Інформація про кросовер Chevrolet Corvette з'явилася давно. У General Motors навіть публікували його рендер, а ще модель потрапила на відео з іншими новинками концерну. Однак тепер стало відомо, що таких авто буде одразу два. Компактна модель вартістю від 60 000 доларів стане більш доступним конкурентом Porsche Macan і Maserati Grecale тоді, як кросовер більше кине виклик Porsche Cayenne, BMW X6 та Maserati Ghibli.

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General Motors публікували рендер кросовера Corvette
Фото: General Motors

Повідомляється, що доступніший кросовер Corvette покажуть наприкінці нинішнього року, а його продажі стартують у другій половині 2024-го. Випуск налагодять на підприємстві, де зараз випускають Chevrolet Camaro (його, як відомо, знімуть із виробництва у січні ).

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Раритетний Chevrolet Corvette потрапив у ДТП під час передавання власнику (відео)
Раритетний Chevrolet Corvette потрапив у ДТП під час передавання власнику (відео)

Таке рішення виглядає логічним, адже кросовери Chevrolet Corvette збудують на платформі GM Alpha, яку використовують Camaro, а також Cadillac CT4 та CT5.

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Кросовер Corvette потрапив на відео з новинками General Motors
Фото: autoevolution.com

Судячи з рендерів, дизайн авто буде витриманий у дусі купе Chevrolet Corvette C8 Stingray. Більш компактна модель отримає 2,0-літрову турбочетвірку потужністю близько 300 к. с. та 400-сильний V6 твін-турбо.

Великий кросовер у базовому виконанні отримає 6,2-літровий V8 від стандартного Corvette Stingray. Його топову модифікацію оснастять 680-сильною компресорною версією цього мотора — як у зарядженого Cadillac Escalade-V. Також стало відомо, що згодом з'являться і електричні версії моделей.

Раніше Фокус повідомляв, що у США виявили класичний Chevrolet Corvette 1976 без пробігу.

Також ми писали, що General Motors створили електрокар за $10 000 із запасом ходу 333 км.