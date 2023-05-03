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У Кореї презентували недорогі рамні позашляховики з багатою комплектацією (фото)

KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports
Фото: SsangYong | Пікапу KG Mobility Rexton Sports змінили решітку радіатора

Позашляховик SsangYong Rexton та пікап Rexton Sports не лише змінили назву, а й пройшли модернізацію. У них покращений інтер'єр та встановлений потужніший двигун.

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У Південній Кореї презентували нові KG Mobility Rexton та Rexton Sports. Рамні позашляховик і пікап, які раніше випускалися під брендом SsangYong, пройшли вже другу модернізацію. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports Fullscreen
Позашляховик Rexton не змінився зовні
Фото: SsangYong

Позашляховик KG Mobility/SsangYong Rexton не змінився зовні і лише отримав колісні диски нового дизайну. А ось пікап KG Mobility Rexton Sports оновили — він отримав нові фари, решітку радіатора і передній бампер. Крім того, з'явився новий розкішний варіант Khan Culmen зі збільшеним на 15 мм кліренсом та позашляховою гумою.

У салоні позашляховика та пікапа встановлена нова передня панель з тоненькими вентиляційними дефлекторами. Автомобілі отримали удосконалений віртуальний щиток приладів, збільшений тачскрін й нові сенсорні кнопки аудіосистеми та клімат-контролю. У KG Mobility Rexton Sports ще й кермо замінено.

KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports Fullscreen
У версії Khan Culmen збільшено кліренс та встановлені позашляхові шини
Фото: SsangYong

Обидві моделі, як і раніше, оснащені 2,2-літровим турбодизелем, але його потужність зросла до 204 к. с. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або новий 8-ступінчастий автомат.

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Ціна пікапа KG Mobility Rexton Sports стартує з 21 100 доларів, а топовий варіант Khan Culmen коштуватиме мінімум 26 000 доларів. Позашляховик Rexton коштує від 29 800 доларів. Базова комплектація авто включає безключовий доступ, круїз-контроль, парктронік, датчики дощу та світла.

KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports Fullscreen
У салоні встановлені покращена панель приладів та збільшений тачскрін.
Фото: SsangYong
KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports Fullscreen
Пікап отримав нове кермо
Фото: SsangYong

Нагадаємо, що SsangYong перейменували на KG Mobility у березні – це пов'язано зі зміною власника компанії. Найближчим часом лінійку південнокорейського бренду буде повністю оновлено з упором на електромобілі – їх прототипи вже представлені.

Також Фокус повідомляв, що Toyota готує свій найдорожчий позашляховик. Наразі авто проходить тести.