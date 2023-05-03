У Кореї презентували недорогі рамні позашляховики з багатою комплектацією (фото)

Позашляховик SsangYong Rexton та пікап Rexton Sports не лише змінили назву, а й пройшли модернізацію. У них покращений інтер'єр та встановлений потужніший двигун.

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У Південній Кореї презентували нові KG Mobility Rexton та Rexton Sports. Рамні позашляховик і пікап, які раніше випускалися під брендом SsangYong, пройшли вже другу модернізацію. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Позашляховик Rexton не змінився зовні Фото: SsangYong

Позашляховик KG Mobility/SsangYong Rexton не змінився зовні і лише отримав колісні диски нового дизайну. А ось пікап KG Mobility Rexton Sports оновили — він отримав нові фари, решітку радіатора і передній бампер. Крім того, з'явився новий розкішний варіант Khan Culmen зі збільшеним на 15 мм кліренсом та позашляховою гумою.

У салоні позашляховика та пікапа встановлена нова передня панель з тоненькими вентиляційними дефлекторами. Автомобілі отримали удосконалений віртуальний щиток приладів, збільшений тачскрін й нові сенсорні кнопки аудіосистеми та клімат-контролю. У KG Mobility Rexton Sports ще й кермо замінено.

У версії Khan Culmen збільшено кліренс та встановлені позашляхові шини Фото: SsangYong

Обидві моделі, як і раніше, оснащені 2,2-літровим турбодизелем, але його потужність зросла до 204 к. с. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або новий 8-ступінчастий автомат.

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Ціна пікапа KG Mobility Rexton Sports стартує з 21 100 доларів, а топовий варіант Khan Culmen коштуватиме мінімум 26 000 доларів. Позашляховик Rexton коштує від 29 800 доларів. Базова комплектація авто включає безключовий доступ, круїз-контроль, парктронік, датчики дощу та світла.

У салоні встановлені покращена панель приладів та збільшений тачскрін. Фото: SsangYong Пікап отримав нове кермо Фото: SsangYong

Нагадаємо, що SsangYong перейменували на KG Mobility у березні – це пов'язано зі зміною власника компанії. Найближчим часом лінійку південнокорейського бренду буде повністю оновлено з упором на електромобілі – їх прототипи вже представлені.

Також Фокус повідомляв, що Toyota готує свій найдорожчий позашляховик. Наразі авто проходить тести.