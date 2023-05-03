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Авто

В Корее презентовали недорогие рамные внедорожники с богатой комплектацией (фото)

KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports
Фото: SsangYong | Пикапу KG Mobility Rexton Sports изменили решетку радиатора

Внедорожник SsangYong Rexton и пикап Rexton Sports не только изменили название, но и прошли модернизацию. У них улучшен интерьер и установлен более мощный двигатель.

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В Южной Корее презентовали новые KG Mobility Rexton и Rexton Sports. Рамные внедорожник и пикап, ранее выпускавшиеся под брендом SsangYong, прошли уже вторую модернизацию. Об этом сообщает официальный сайт компании.

KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports Fullscreen
Внедорожник Rexton не изменился внешне
Фото: SsangYong

Внедорожник KG Mobility/SsangYong Rexton не изменился внешне и лишь получил колесные диски нового дизайна. А вот пикап KG Mobility Rexton Sports обновили – он получил новые фары, решетку радиатора и передний бампер. Кроме того, появился новый роскошный вариант Khan Culmen с увеличенным на 15 мм клиренсом и внедорожной резиной.

В салоне внедорожника и пикапа установлена новая передняя панель с тоненькими вентиляционными дефлекторами. Автомобили получили усовершенствованный виртуальный щиток приборов, увеличенный тачскрин и новые сенсорные кнопки аудиосистемы и климат-контроля. В KG Mobility Rexton Sports еще и рулевое колесо заменено.

KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports Fullscreen
В версии Khan Culmen увеличен клиренс и установлены внедорожные шины
Фото: SsangYong

Обе модели по-прежнему оснащены 2,2-литровым турбодизелем, но его мощность выросла до 204 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или новый 8-ступенчатый автомат.

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Цена пикапа KG Mobility Rexton Sports стартует с 21 100 долларов, а топовый вариант Khan Culmen обойдется минимум в 26 000 долларов. Внедорожник Rexton стоит от 29 800 долларов. Базовая комплектация авто включает бесключевой доступ, круиз-контроль, парктроник, датчики дождя и света.

KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports Fullscreen
В салоне установлены улучшенная панель приборов и увеличенный тачскрин
Фото: SsangYong
KG Mobility Rexton, SsangYong Rexton, SsangYong, Rexton Sports Fullscreen
Пикап получил новое рулевое колесо
Фото: SsangYong

Напомним, что SsangYong переименовали в KG Mobility в марте – это связано со сменой владельца компании. В ближайшее время линейка южнокорейского бренда будет полностью обновлена с упором на электромобили – их прототипы уже представлены.

Также Фокус сообщал, что Toyota готовит свой самый дорогой внедорожник. Сейчас авто проходит тесты.