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Новый недорогой электровнедорожник от Chery оказался уменьшенной копией Land Rover (фото)

Chery iCar 003, iCar 003, новый Chery, китайский внедорожник, китайский электромобиль
Фото: Chery | iCar 003 получил два мотора и полный привод

Новый iCar 003 — небольшой электрический внедорожник с двумя моторами и полным приводом. Его дизайн выполнен в духе Land Rover Defender.

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На автошоу в Шанхае дебютировал электрический внедорожник iCar 003. Это одна из первых моделей от нового бренда концерна Chery, сообщает сайт Autohome.

Chery iCar 003, iCar 003, новый Chery, китайский внедорожник, китайский электромобиль Fullscreen
iCar 003 презентовали на автошоу в Шанхае
Фото: autohome.com.cn

Марка iCar рассчитана на молодежную аудиторию. В Chery сообщили, что под этим брендом будут выпускать доступные электромобили стоимостью от 150 000 до 40 000 юаней ($22 000 – 58 000).

Китайский внедорожник Chery iCar 003 отличается угловатым дизайном и очень напоминает новый Land Rover Defender. У него схожий силуэт с вертикальными стойками крыши, да и фонари выполнены в духе британской модели. А вот передняя часть с узкой радиаторной решеткой выглядит самобытно. Также стоит отметить, что авто гораздо компактнее Defender.

Китайский внедорожник iCar 003, Chery iCar 003, iCar 003, новый Chery, китайский внедорожник, китайский электромобиль Fullscreen
iCar 003 заметно компактнее Land Rover
Фото: autohome.com.cn

Габариты iCar 003:

  • длина – 4200 мм;
  • ширина – 1830 мм;
  • высота – 1700 мм;
  • колесная база – 2700 мм.
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Салон iCar 003 не показали, однако раскрыли детали его комплектации. Китайский электромобиль оснастят автопилотом и 19-дюймовыми дисками.

Китайский клон ленд ровер, Chery iCar 003, iCar 003, новый Chery, китайский внедорожник, китайский электромобиль Fullscreen
Больше всего схожесть с Defender просматривается в задней части авто
Фото: Chery

Электромобиль Chery iCar получит полный привод и два электромотора. Их характеристики не раскрывают, но заявляют, что по мощности силовая установка сопоставима с 2,5-литровой бензиновой турбочетверкой, то есть ее отдача составит около 300-400 л. с.

К слову, это не первый внедорожник от Chery, копирующий Land Rover Defender. Недавно была представлена еще одна подобная модель, но с бензиновым двигателем.

Также Фокус сообщал, что Chery показали брутальный электровнедорожник мощностью 1360 л. с.