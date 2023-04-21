Новый недорогой электровнедорожник от Chery оказался уменьшенной копией Land Rover (фото)

Новый iCar 003 — небольшой электрический внедорожник с двумя моторами и полным приводом. Его дизайн выполнен в духе Land Rover Defender.

Related video

На автошоу в Шанхае дебютировал электрический внедорожник iCar 003. Это одна из первых моделей от нового бренда концерна Chery, сообщает сайт Autohome.

iCar 003 презентовали на автошоу в Шанхае Фото: autohome.com.cn

Марка iCar рассчитана на молодежную аудиторию. В Chery сообщили, что под этим брендом будут выпускать доступные электромобили стоимостью от 150 000 до 40 000 юаней ($22 000 – 58 000).

Китайский внедорожник Chery iCar 003 отличается угловатым дизайном и очень напоминает новый Land Rover Defender. У него схожий силуэт с вертикальными стойками крыши, да и фонари выполнены в духе британской модели. А вот передняя часть с узкой радиаторной решеткой выглядит самобытно. Также стоит отметить, что авто гораздо компактнее Defender.

iCar 003 заметно компактнее Land Rover Фото: autohome.com.cn

Габариты iCar 003:

длина – 4200 мм;

ширина – 1830 мм;

высота – 1700 мм;

колесная база – 2700 мм.

Важно

Большие перемены: бренд Land Rover исчезнет спустя 75 лет существования

Салон iCar 003 не показали, однако раскрыли детали его комплектации. Китайский электромобиль оснастят автопилотом и 19-дюймовыми дисками.

Больше всего схожесть с Defender просматривается в задней части авто Фото: Chery

Электромобиль Chery iCar получит полный привод и два электромотора. Их характеристики не раскрывают, но заявляют, что по мощности силовая установка сопоставима с 2,5-литровой бензиновой турбочетверкой, то есть ее отдача составит около 300-400 л. с.

К слову, это не первый внедорожник от Chery, копирующий Land Rover Defender. Недавно была представлена еще одна подобная модель, но с бензиновым двигателем.

Также Фокус сообщал, что Chery показали брутальный электровнедорожник мощностью 1360 л. с.