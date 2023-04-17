Брутальный дизайн и 1360 сил: Chery показали сверхмощный электрический внедорожник (видео)

Внедорожник Jetour T-3 достигает 5,3 м в длину, но при этом внутри установлены только четыре кресла. Электрокар получил четыре мотора общей мощностью 1360 л. с.

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В Китае презентовал новый Jetour T-3. Большой электрический внедорожник от молодежного бренда Chery пока является концепт-каром, однако вскоре поступит в производство. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Внедорожник достигает 5,3 м в длину Фото: CarNewsChina

Электромобиль Jetour T-3 будет самым большим внедорожником Chery. Его длина составит 5,3 м, ширина – 2 м, высота – 1,9 м, а колесная база – около 3 м. В основе авто лежит новая платформа Kunlun, которую будут использовать несколько внедорожников и пикапов Chery.

Салон отделан кожей и алькантарой Фото: CarNewsChina

Как и более доступный Jetour Traveller, китайский внедорожник отличается брутальным дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями и массивными бамперами. Двери выполнены распашными, а вместо решетки радиатора установлена прозрачная панель. Фонари расположены в стойках крыши.

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В отделке салона сочетаются кожа и алькантара. Новый Jetour T-3 получил виртуальную панель приборов и большой тачскрин. В салоне установлены четырех отдельных кресла, разделенных высоким центральным тоннелем.

Новый Jetour T-3 получит четыре электромотора общей мощностью 1360 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с. Помимо стандартной версии с аккумуляторной батареей предложат и вариант с бензиновым мотор-генератором, способным проехать до 1400 км на одном баке.

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