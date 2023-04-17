Брутальний дизайн та 1360 сил: Chery показали надпотужний електричний позашляховик (відео)

Позашляховик Jetour T-3 сягає 5,3 м у довжину, але при цьому всередині встановлено лише чотири крісла. Електрокар отримав чотири мотори загальною потужністю 1360 к. с.

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У Китаї презентував новий Jetour T-3. Великий електричний позашляховик від молодіжного бренду Chery поки що є концепт-каром, проте незабаром надійде у виробництво. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик досягає 5,3 м у довжину Фото: CarNewsChina

Електромобіль Jetour T-3 буде найбільшим позашляховиком Chery. Його довжина становитиме 5,3 м, ширина – 2 м, висота – 1,9 м, а колісна база – близько 3 м. В основі авто лежить нова платформа Kunlun, яку використовуватимуть кілька позашляховиків та пікапів Chery.

Салон оздоблений шкірою та алькантарою Фото: CarNewsChina

Як і більш доступний Jetour Traveller, китайський позашляховик відрізняється агресивним дизайном з високим капотом, розширеними крилами і потужними бамперами. Двері виконані розпашними, а замість решітки радіатора встановлена прозора панель. Ліхтарі розташовані в стійках даху.

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В обробці салону поєднуються шкіра та алькантара. Новий Jetour T-3 отримав віртуальну панель приладів та великий тачскрін. У салоні встановлені чотири окремі крісла, розділені високим центральним тунелем.

Новий Jetour T-3 отримає чотири електродвигуни загальною потужністю 1360 к. с. та зможе розганятися до 100 км/год за 3 с. Крім стандартної версії з акумуляторною батареєю, запропонують і варіант з бензиновим мотор-генератором, здатним проїхати до 1400 км на одному баку.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery презентували недорогого конкурента Toyota Land Cruiser.

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